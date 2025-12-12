有市民反映配藥慢 中醫醫院行政總監：研改善流程

醫管局公布一宗懷疑偽造監測震動儀器校正證明的事件，涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程。當局指，有關儀器校正證明由承建商轄下一個分判商諾和工程公司呈交總承建商中鐵建設集團有限公司，再經總承建商呈交醫管局。其後經醫管局核查確認，該校正證明並非由證明書上所列的廣東中正航計量檢測有限公司所發出。 醫管局表示非常重視事件，已主動向警方報案，以及責成工程總承建商嚴肅跟進及徹查事件，並已要求總承建商暫停有關分判商諾和工程公司的工作。醫管局對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。 醫院在進行重建或擴建工程期間，會採取不同的措施監測震動的情況，以確保醫院工程所產生的震動不會對醫院運作及醫療服務構成影響。醫管局發言人強調，有關監測震動儀器屬於預防性質，總承建商現時仍然會以手提儀器作監測。 同時，當局亦會密切監察醫院工程附近使用者的反饋。如有醫護人員反映工程產生的震動影響服務，不論震動幅度有否超出規定，醫院均會以病人安全及醫療服務作為首要考慮，立即暫停有關工程。過去半年，醫管局沒有接獲任何醫院工程因為產生震動而需要暫停醫療服務的報告。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.co

