有市民反映配藥慢 中醫醫院行政總監：研改善流程

宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
丹麥捐精者攜帶罕見致癌基因 歐洲近二百兒童面臨 90% 患癌風險 部分幼年已患癌離世︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一項由歐洲多國媒體合作展開的大規模調查揭發，一名精子捐贈者雖然本身健康且通過篩檢，但其精子攜帶一種罕見的致癌基因突變，導致歐洲各地至少 197 名兒童出生後面臨極高的患癌風險，部分兒童甚至已經因此病逝。Yahoo 健康 ・ 12 小時前
煲仔飯＝減肥大忌？臘味煲仔飯熱量竟等於3個豬柳蛋漢堡！飯焦含致癌物質宜配「這類食物」中和｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，還有甚麽比食煲熱辣辣的煲仔飯更誘人？油香滿滿的米飯、香脆可口的飯焦，再配上臘腸、臘肉等，想起都令人食指大動，但你知道嗎？大部分煲仔飯都高卡高脂，尤其是臘味煲仔飯（1315卡路里）和鳳爪排骨煲仔飯（1300卡路里）的熱量最高，拍得住3個豬柳蛋漢堡！那麼減肥人士該如何健康食？Yahoo Food ・ 1 天前
瑪嘉烈醫院工程疑涉偽造證明 醫管局報警 暫停分判商「諾和工程公司」工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫管局今日（10 日）發出聲明，證實一宗懷疑涉及偽造監測震動儀器校正證明，並已就事件向警方報案。事件涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的其中一間分判商「諾和工程公司」，該公司向總承建商中鐵建設集團有限公司呈交的校正證明，經醫管局核查後，確認並非由證明書上列明的廣東中正航計量檢測有限公司發出。Yahoo新聞 ・ 1 天前
護膝全攻略：從預防退化到復康
隨著人口老化，膝關節退化的問題越趨普遍。研究顯示香港男性和女性患膝關節退化的比率分別為7%和13%。超重和肥胖的人士患膝關節退化的風險較一般人多二至五倍。因此，及早發現、預防和治療至關重要。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
新界東聯網紓緩治療團隊 為患者人生最後一站挑起一盞暖燈
每個人都值得被尊重，每個生命都值得有尊嚴地完結。如何能「走好」人生最後一程，從來都是一個嚴肅課題。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
香港中醫醫院即日起投入服務 設計融入多項中醫文化元素 (多圖)
香港中醫醫院即日起分階段啟用，開院首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科六大分科服務，以及開始提供23個會發展中醫專病服務合適病種的其中12個，包括腫瘤復康或紓緩、季節性流感、中風後復康等。醫院設計融入多項中醫文化元素，建築外觀以「道法自然」為本，不同樓層亦展示各種中醫藥相關am730 ・ 22 小時前
瑪嘉烈醫院擴建工程監測震動儀器涉造假 醫管局向警方報案
醫管局公布一宗懷疑偽造監測震動儀器校正證明的事件，涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程。當局指，有關儀器校正證明由承建商轄下一個分判商諾和工程公司呈交總承建商中鐵建設集團有限公司，再經總承建商呈交醫管局。其後經醫管局核查確認，該校正證明並非由證明書上所列的廣東中正航計量檢測有限公司所發出。 醫管局表示非常重視事件，已主動向警方報案，以及責成工程總承建商嚴肅跟進及徹查事件，並已要求總承建商暫停有關分判商諾和工程公司的工作。醫管局對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。 醫院在進行重建或擴建工程期間，會採取不同的措施監測震動的情況，以確保醫院工程所產生的震動不會對醫院運作及醫療服務構成影響。醫管局發言人強調，有關監測震動儀器屬於預防性質，總承建商現時仍然會以手提儀器作監測。 同時，當局亦會密切監察醫院工程附近使用者的反饋。如有醫護人員反映工程產生的震動影響服務，不論震動幅度有否超出規定，醫院均會以病人安全及醫療服務作為首要考慮，立即暫停有關工程。過去半年，醫管局沒有接獲任何醫院工程因為產生震動而需要暫停醫療服務的報告。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.coAASTOCKS ・ 1 天前
增一宗基孔肯雅熱本地個案 患者曾到青衣自然徑遠足遭蚊叮
本港新增1宗基孔肯雅熱本地個案，患者為一名40歲男子，在潛伏期內到過青衣自然徑。衛生防護中心指，該自然徑目前已暫停開放，直至另行通告。中心傳染病處主任歐家榮表示，自然徑出現首宗基孔肯雅熱個案後，已在一帶展開控蚊工作，但仍有新個案增加，估計感染源頭仍未清除，當局將會進行大規模行動，徹底檢視整條行山徑，預計需時7至10日。am730 ・ 1 天前
伴你「瞳」行 — 眼科團隊助病人恢復「睛」靈
很多人誤以為看得清就代表眼睛健康，事實上眼疾可以突如其來，青光眼、黃斑病變、白內障等疾病，初期可能沒有明顯症狀，往往就在毫無預警下影響視力。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
健康AI解密：了解子宮肌瘤與腺肌症，掌握最新治療選擇
主持： 陳美茵 嘉賓： 婦產科專科醫生李文軒醫生 婦產科專科醫生李閏婷醫生 簡介： 子宮肌瘤及子宮腺肌症是女士最常見的婦科問題之一，不少患者即使已受症狀困擾多年，仍未及早求醫。香港約有兩至三成女性曾出現子宮肌瘤，而四十歲以上的女性患病率更高達一半。雖然大部分屬於良性，但月經量增加、經痛、腰背痛、尿頻等症狀，大大影響日常生活。 子宮肌瘤與腺肌症有何分別？哪些年齡層較容易受影響？若沒有明顯症狀是否需要治療？肌瘤甚麼情況需要手術？而近年備受關注的無創治療「海扶刀 HIFU」又是否人人適合？對想懷孕的女士會否構成影響？ 這一集《健康AI解密》，兩位婦產科專科醫生將深入講解子宮常見病變、最新治療方向及注意事項，並分享如何及早發現問題，讓女士們更了解自己的身體，及早管理子宮健康。 （節目中所表達之醫療意見及建議為受訪者個人觀點，內容僅供參考，並不構成醫療診斷或治療建議。）Yahoo Video HK ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜政府統籌義診服務 受災居民可接受免費診症三次包藥物 附社區醫療資源整合｜Yahoo
大埔宏福苑五級火的善後及支援工作持續進行，基層醫療署今日（4日）公布，設立家庭醫生義診計劃支援受影響居民。受影響居民可由即日起至明年 2 月 28 日，經地區康健中心安排接受最多 3 次免費診症，並涵蓋處方藥物，跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。Yahoo新聞 ・ 1 週前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 2 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前