有性生活感染HPV機會達八成 非濫交亦會中招
籃球教練H近日因傳播人類乳頭瘤病毒(HPV)而成為城中熱話，引起大眾對HPV及性健康的關注，惟市民對HPV有諸多迷思，往往認為只因濫交才會感染，缺乏篩查意識。家庭醫學專科醫生陳婉晴指，八成曾有性生活的人士一生中也感染過HPV病毒，強調性健康應被視為常規身體檢查，不應被污名化。
逾150基因型
HPV是一種極普遍的病毒，主要透過皮膚或黏膜的直接接觸(如性行為)傳播，目前已知的HPV病毒超過150種基因型，並可大致分為高危型及低危型，當中最常見的高危型為HPV 16及18型，可引致子宮頸癌、肛門癌等，另因口交行為日益普遍，由HPV引起的頭頸癌也有上升的趨勢。而低危型的HPV則主要引起性病濕疣如椰菜花或低程度病變等。
迷思1. 濫交才會感染HPV？
陳婉晴表示，HPV具有極高的傳播性，即使只有單一性伴侶，甚至是初次性行為，亦有機會透過皮膚接觸而受到感染。
迷思2. 使用安全套就可避免？
安全套雖可減低多種性病的傳播風險，但其無法全面覆蓋所有皮膚接觸部位，因此仍可能出現局部交叉感染。
迷思3. 無病徵即無感染？
HPV具高度隱蔽性，潛伏期可長達10至20年，逾九成人在感染初期無症狀，導致感染者容易在不知情的情況下將病毒無形中傳染給伴侶。
定期篩查減病變風險
陳婉晴解釋，不同的檢測方式與採樣部位存在差異，同時HPV在病毒量極低時，常規檢測可能出現未能檢出的情況，因此即使伴侶當下檢測未發現病毒，個人仍可能早已感染，另外雖說大部分子宮頸癌由HPV引致，但HPV感染非女性專利，男性同樣會透過性接觸或皮膚接觸而感染HPV，若持續受到高危型HPV病毒感染，病毒會在細胞內緩慢變異並演變成癌症。陳提醒，大眾除了接種HPV疫苗和進行安全性行為之外，鼓勵有性接觸的人士定期進行子宮頸抹片檢查(柏氏抹片檢查)或HPV DNA檢測等篩查。
現時坊間主要有兩種檢測方法，包括傳統的柏氏抹片檢查及HPV檢測，柏氏抹片依賴人工目測，取樣位置亦會影響結果。因此政府指引指出，以HPV檢測為目前的黃金標準，直接找出兩性病毒源頭，檢查子宮頸有否感染HPV，從而在細胞發生病變前發出預警。
快測準確度欠佳
中大生物醫學學院客座副教授招彥燾提到，柏氏抹片檢查及HPV檢測均使用侵入式方法採樣，不少人因而卻步，男性採樣更非常困難。近年透過提升樣本基因濃度的技術，可以尿液樣本作測試，大大提升檢測準確度，相信能大幅提升男女雙方參與篩查的意願。招彥燾最後指，市面上出現大量HPV快測產品，提醒市民其準確度欠佳，切忌盲目追求便利。
一年內由陰轉陽
健身教練Ruby於2023年曾接受婦科檢查，結果一切正常，惟近一年後發現HPV陽性，她平日有健康生活習慣，飲食定時、運動量充足，坦言確診時曾感迷惘。後來明白原來HPV無處不在，任何人都有機會感染，並與私生活是否混亂完全無關，進一步檢驗後證明無問題，只要維持良好的生活作息，病毒完全有機會被自身的免疫系統清除。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/健康/1035709/有性生活感染hpv機會達八成-非濫交亦會中招?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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