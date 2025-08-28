有意見將「高才」比喻「雙非」 孫玉菡︰不可相提並論

【Now新聞台】各項人才計劃有逾20萬名申請者抵港，有意見把他們比喻為「雙非」，又指計劃是把港人身份打折促銷。勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《大鳴大放》指，不同意這些講法。

勞工及福利局局長孫玉菡：「人才跟雙非不應一起談論，兩者是不可相提並論，你要想想，高才、優才、專才，都是全世界去搶的人，可以成功續簽的高才，他們大多數是想以香港為家。因為大家要明白，根據國家法律，如果他拿了香港永居身份後，他就要放棄內地戶籍，所以這不是輕易決定。我又覺得不應說以賣(身份)的概念，因為他要通過自己努力、尋找工作、創業，來證明自己有這樣的能力貢獻香港、融入香港，他才能入來。」

#要聞