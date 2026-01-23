有意購置公屋住戶比例下跌，柯創盛倡當局增加誘因。(資料圖片)

房委會最新調查顯示，租置計劃屋邨的公屋租戶中，只有12%有意購買自住單位，較3年前下跌5個百分點，未決定或不知道的比例亦顯著上升。房委會資助房屋小組成員柯創盛在港台節目表示，猶豫不決的住戶，主要是出於自身年齡、大廈樓齡、家庭所需的生活空間、自身及社會經濟等不同考量，認為當局要增加誘因，包括向住戶提供不同選項。

重推租置要思考未來管理

柯創盛又表示，重推暫停近20年的「租者置其屋計劃」會增加收入，亦留意到住戶有需求，但管理權、業權，以及維修問題亦受到關注，亦要要思考投入的金額，包括房委會已支付建築費，以及為每個租置單位注資約1.4萬元作未來維修項目。若重推計劃，建議由房委會或專業物業管公司，作為相關房屋管理人，同時定期聆聽住戶聲音，令計劃更貼近需要。

招國偉：年長住戶較審慎

公屋聯會總幹事招國偉在同一節目表示，住戶會因應自己的年紀及經濟狀況考慮是否參與租置計劃，部分較年長住戶經濟不太好，甚至可能正申請綜援，可能會較為審慎。他認為，租置單位相對便宜，但樓齡普遍較舊，住戶亦要考慮需要承擔按揭還款及屋苑維修保養費用等。

