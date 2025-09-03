摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
有望成為泰國新任總理 阿努廷背景總整理
（法新社曼谷3日電） 會吹薩克斯風、偶爾會開開飛機，還是營造業鉅額財富的繼承人，阿努廷這位一度遭禁從政的人物，現在可是呼聲最高的下任泰國總理人選。
58歲的阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）今天獲得國會最大黨但卻是反對派的人民黨（People's Party）支持，組閣看似穩操勝券，可望接替上週遭憲法法院解職的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。
不過，貝東塔的為泰黨（Pheu Thai Party）宣布將解散國會並重新選舉，讓阿努廷的總理之路充滿變數。
貝東塔的父親是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。這個在泰國政壇呼風喚雨20年的家族，如今正遭遇前所未有的挑戰。
阿努廷則出身另一個政商王朝。他的父親查瓦拉（Chavarat Charnvirakul）2008年曾在政治危機中出任代理總理，之後又當了3年內政部長。家族企業Sino-Thai Engineering拿下首都主要機場和國會大廈等重大政府工程。
阿努廷在美國紐約成為工業工程師，30歲出頭進入泰國政壇，最初擔任外交部顧問，接著一路出任過衛生部長、內政部長及副總理。
他曾在戴克辛當時名為泰愛泰（Thai Rak Thai）的政黨任職，但這個政黨2007年解散後，他也被禁從政5年。這段期間他學會開飛機，甚至組了一支小型機隊，協助病患就醫和器官運送。
阿努廷之後重返政壇，帶領泰自豪黨在2023年大選拿下黨史最佳成績，成為國會第3大黨。泰自豪黨宛如政壇變色龍，歷來參與多個執政聯盟，讓阿努廷得以在近3位總理身邊出任副手。
今年6月，柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）與時任總理貝東塔的邊界爭議通話內容外洩後，他宣布率泰自豪黨退出執政聯盟。
如今，貝東塔的政黨正設法阻止他問鼎總理大位。
其他人也在看
特朗普警告取消關稅恐淪第三世界 急上最高法院翻案、要求加速裁決
綜合外媒周二 (2 日) 報導，特朗普表示，將要求最高法院「加速裁決」，以推翻上訴法院認定其多數關稅非法的判決，警告若取消關稅美國可能「淪為第三世界國家」。鉅亨網 ・ 10 小時前
中國九三閱兵即將開始 習近平、普京和金正恩首次共同公開亮相
【彭博】— 中國周三舉行十年一次的閱兵，國家主席習近平將與俄羅斯總統普京和北韓領導人金正恩一同出席。中國將在此次閱兵式上展示新武器，並展現北京的外交影響力。Bloomberg ・ 6 小時前
美股「國策股」尋寶 除英特爾外還有這3行業！
布魯金斯學會科技創新中心的Darrell West則指出，AI數據中心同樣可能成為政府高調干預的目標，「數據中心需要龐大能源及牌照審批，需要政府的支持才能真正投入運作，因此政府也擁有極大的干預能力。」Yahoo財經 ・ 1 天前
美國暫不對中國升級關稅威脅 因貿易談判仍在繼續
【彭博】— 美國駐北約大使周二表示，由於貿易談判仍在進行之中，美國暫時不會因為中國支持俄羅斯而對該國實施二級制裁。Bloomberg ・ 13 小時前
美大使：川普保留對中關稅籌碼 俄烏戰局成變數
美國駐北約大使惠塔克 (Matthew Whitaker) 周二（2 日）表示，華府暫未對中國因支持俄羅斯侵略烏克蘭而祭出二級制裁，主要是因為美中之間的更廣泛貿易談判仍在進行。鉅亨網 ・ 12 小時前
關稅政策｜上訴法院裁定關稅違法 特朗普最快周三提出上訴 指對美國「造成毀滅性打擊」
美國上訴法院在上月底裁定特朗普政府頒發的大部份關稅政策均為違法，但容許關稅措施暫時維持到10月14日。特朗普昨...BossMind ・ 2 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
特朗普回應九三閱兵 稱中國不會對美國構成軍事威脅
【彭博】— 特朗普表示，中國不會對美國構成軍事威脅，並否認在北京舉行的大規模閱兵令美國擔憂。Bloomberg ・ 6 小時前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 20 小時前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 8 小時前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 9 小時前