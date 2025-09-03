有望成為泰國新任總理 阿努廷背景總整理

（法新社曼谷3日電） 會吹薩克斯風、偶爾會開開飛機，還是營造業鉅額財富的繼承人，阿努廷這位一度遭禁從政的人物，現在可是呼聲最高的下任泰國總理人選。

58歲的阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）今天獲得國會最大黨但卻是反對派的人民黨（People's Party）支持，組閣看似穩操勝券，可望接替上週遭憲法法院解職的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

不過，貝東塔的為泰黨（Pheu Thai Party）宣布將解散國會並重新選舉，讓阿努廷的總理之路充滿變數。

貝東塔的父親是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。這個在泰國政壇呼風喚雨20年的家族，如今正遭遇前所未有的挑戰。

阿努廷則出身另一個政商王朝。他的父親查瓦拉（Chavarat Charnvirakul）2008年曾在政治危機中出任代理總理，之後又當了3年內政部長。家族企業Sino-Thai Engineering拿下首都主要機場和國會大廈等重大政府工程。

阿努廷在美國紐約成為工業工程師，30歲出頭進入泰國政壇，最初擔任外交部顧問，接著一路出任過衛生部長、內政部長及副總理。

他曾在戴克辛當時名為泰愛泰（Thai Rak Thai）的政黨任職，但這個政黨2007年解散後，他也被禁從政5年。這段期間他學會開飛機，甚至組了一支小型機隊，協助病患就醫和器官運送。

阿努廷之後重返政壇，帶領泰自豪黨在2023年大選拿下黨史最佳成績，成為國會第3大黨。泰自豪黨宛如政壇變色龍，歷來參與多個執政聯盟，讓阿努廷得以在近3位總理身邊出任副手。

今年6月，柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）與時任總理貝東塔的邊界爭議通話內容外洩後，他宣布率泰自豪黨退出執政聯盟。

如今，貝東塔的政黨正設法阻止他問鼎總理大位。