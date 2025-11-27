有望超越 Samsung 成為全球第一，果然 17 立大功

文章來源：Qooah.com

彭博社報道，援引市場調查機構 CounterPoint Research 的多份數據報告指出，憑借 iPhone 17 系列（不含 iPhone Air）的火爆銷售，Apple 2025 年 iPhone 出貨量預計將達 2.55 億部，同比增長 10%，有望超越 Samsung，終結其長期以來的全球智能手機銷量霸主地位。

Apple 的增長勢頭在市場數據中表現得淋灕盡致。iPhone 17 系列上市首月，便在部分市場實現 22% 的銷量增長，而同期全球手機市場整體卻下滑 2.7%，逆勢增長的表現凸顯其強大產品競爭力。更為亮眼的是，2025年 10 月，iPhone 銷量同比激增 37%，大幅領先全球手機市場 8% 的整體增幅，展現出碾壓式的市場吸引力。

廣告 廣告

高階市場的穩固優勢成為 Apple 登頂的核心支撐。在美國市場，截至 2025 年 9 月，Apple 在 T-Mobile 運營商渠道 600 美元以上的高階手機市場中，份額已從 2022 年的 72% 攀升至 80%，持續領跑高階賽道。在中國市場，Apple同樣表現搶眼，10 月份 iPhone 銷量佔當月手機總銷量的四分之一，同比增長 37%，其中 80% 的銷量由 iPhone 17 系列貢獻，成為拉動增長的關鍵引擎。

分析師王陽（Yang Wang）解讀稱，iPhone 17 系列的廣受好評只是重要推手，換機週期拐點的到來才是核心驅動因素，大量新冠疫情期間購機的消費者已進入換機階段。此外，2023 年至 2025 年第二季度全球售出的 3.58 億部二手 iPhone 用戶，未來幾年大概率會升級至新款機型，為 Apple 帶來持續增長動力。多重利好加持下，Apple 距離全球智能手機市場「王冠」已越來越近。