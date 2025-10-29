聖子頭少女竟變Netflix女王！ 有村架純32歲還在偷偷升級！

拖著行李北上的17歲衝動

1993年出生在兵庫伊丹的小女孩，國中看電視劇突然冒出「不如我來演」的念頭，直接報名FLaMme。2009年補考才過關，隔年4月高中畢業就殺去東京，目標鎖定戶田惠梨香。

剛開始只能在《鋼之女》跑龍套，沒想到同年《SPEC》那個可愛女警一亮相，粉絲直接喊：「這誰家妹妹，快打包帶走！」

落選女主角反倒撿到寶

2013年《小海女》本來想爭女主角，結果被刷，製作人卻發現她笑起來跟小泉今日子年輕版神同步，直接塞給她天野春子年輕版。

播出後聖子頭＋酒窩席捲全國，小泉本人還打電話鼓勵：「下巴線條跟我一樣！」粉絲現在回頭看舊片：「原來國民妹妹是這樣被挖出來的？」

金髮濃妝直接開外掛

2015年《墊底辣妹》上檔，她頂著金髮從學渣逆襲，票房狂賣之餘還拿下日本電影學院獎新人賞。

ORICON連兩年封她「最紅女星」，金髮海報直接變成當年萬聖節最夯cosplay。推特有人把她跟漫畫P在一起：「這還原度也太誇張，給化妝師發獎金！」

月9加晨間劇再加紅白三連擊

2016年首次扛起富士月9《那一年我們談的那場戀愛》，同年還接NHK晨間劇《少女的時代》，年底直接站紅白當紅組主持人。

2017年繼續連莊，粉絲笑噴：「NHK是把她當親生女兒養吧？」24歲就橫掃三大山頭，檔期直接爆滿。

禁忌戀讓人看得心癢癢

2018年《中學聖日記》裡演跟學生談戀愛的老師，播出時收視跟話題雙殺。粉絲開即時討論區：「這化學反應太真，害我忘了年齡差！」幕後花絮她跟黑岩祐輝NG笑場，直接被剪成表情包流傳。

Netflix成熟路線全面啟動

2023年《我是千尋》挑戰前性工作者，2024年《再見的延續》演喪戀編輯，兩部全球上架。釜山電影節她用日語致詞：「終於能飛了！」粉絲截圖瘋傳：「這氣場已經不是妹妹，是姐了！」

2025年電影排到滿

今年一口氣丟《花まんま》（4月跟鈴木亮平演兄妹，婚紗超仙）、《ブラック・ショーマン》（9月跟福山雅治）、還有《ちひろさん》特映。粉絲整理檔期表：「這女人是鐵肺嗎？一個月跑三場首映！」

IG 490萬的低調放閃

@k asumi_arimura.official 已經490萬追蹤，5月突然丟英國旅行照：「第一次去英國！」粉絲狂tag：「這自拍角度也太會，求教學！」她偶爾回：「今天也在努力喔」，暖度爆表。

X經紀人帳號的偷跑日常

@Kasumistaff 56萬追蹤，10月25日貼她轉頭看鏡頭的照片：「天氣變冷了保暖喔！」18k讚直接洗版。還有次《ブラック・ショーマン》首映後偷拍她比YA，粉絲留言：「這笑容值千金！」

網友真心話大放送

「《墊底辣妹》金髮照我還在手機裡，現在看《再見的延續》成熟臉，時間過得太快！」

「紅白連莊那年我媽問『這才20多？』現在32還是凍齡！」

「《中學聖日記》看完直接失眠，禁忌戀太真，害我懷疑人生！」

「IG英國照那雙腿，160cm怎麼拍出180cm的錯覺？」

Japhub小編有話說

老實講，有村架純從17歲拖行李北上，到32歲站上釜山紅毯，從聖子頭到金髮再到Netflix女王，這女人根本是人生開掛吧？

明年她會不會直接進軍好萊塢？反正粉絲繼續課金就對啦～快去IG X蹲點，下一顆彩蛋隨時掉！