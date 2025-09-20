有無「色色」過看的出來？國外研究曝特徵

▲有英媒引述國外一項科學研究，顯示缺乏性經驗者似乎具備某些共同特徵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

[NOWnews今日新聞] 人與人之間的親密接觸，亦即正常的性生活，被認為是維持身體和情緒健康，以及親密關係的基石，不過有英媒引述國外一項科學研究，宣稱分析了超過40萬名英國成年人、1萬3500名澳洲人的數據後發現，缺乏性經驗者似乎具備某些共同特徵，而且並不意味著必然是出於負面因素，才有此呈現。

根據《每日郵報》報導，這項發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上的研究，針對40萬5117名英國人（男女各占約一半），以及1萬多名澳洲人進行分析，他們當中有將近4千人，從未與別人有過任何形式的性接觸，在分析包含心理健康、睡眠、運動、物質、冒險、認知、一般健康、職業等數百項因素後，研究人員發現有148種特徵，似乎與無性生活有較顯著的關聯。

這些特徵中，包括沒有飲酒習慣，使用手機的頻率較低、時間較短，與親友會面、建立信任關係的機會較少，從而限制社交和戀愛機會。

此外，沒有過性經驗的男女，有較高的可能，曾受過高等教育、個性內向並表現出更高的認知能力，該研究還發現，當中有些人的共同生理特徵之一，是蠻早就開始戴眼鏡。

研究也表明，男女之間也存在些許差異。以男性來說， 就是握力、身材比例、收入、會不會打鼾、使用手機的頻率、是否感覺生活有意義、有無可以傾訴的人；女性的話，與工作相關的因素，如勞動時間的長短，影響來的更直接。

不過，研究人員不忘補充，有些差異源於不同的社會和文化模式，區域和社會經濟狀況同樣具有影響力，整體而言，研究結果描繪了一幅複雜的圖景，當中仍存在不確定性。

原文連結：Sexless adults have these surprising traits, according to scientists

