有片｜古天樂被李思捷模仿跳《今期流行》無奈一笑 談與宣萱再情侶檔合作搞笑落閘：夠啦吓話

古天樂被李思捷模仿跳《今期流行》無奈一笑 談與宣萱再情侶檔合作搞笑落閘：夠啦吓話

日前李思捷於TVB台慶模仿古天樂大跳《今期流行》，古仔出席活動受訪時被問及看法，一臉無奈微笑，更開玩笑指：「得啦！夠啦！」，表示不介意被醜化，最重要能令觀眾開心，回應非常大方。至於被問及觀眾非常期待古仔能與宣萱再情侶檔演出，古仔亦搞笑回應！

古仔日前出席活動受訪時被問及被李思捷模仿大跳《今期流行》一事，古仔無奈笑言：「得啦！夠啦！」不過就直言未有收看，亦不介意被醜化：「最緊要大家開心！」至於因老友宣萱PO拖手相而被傳戀情，更被網民紛紛幻想兩人可以戲假成真，古仔就未有正面回應，反指：「咁問返個網民！」對於會否再有機會情侶檔演出，古仔搞笑落閘：「夠啦吓話！」更借機宣傳即將上映的《尋秦記》就會有兩人情侶檔演出，亦透露自己未有開拍賀歲片想法，希望《尋秦記》可以上映到暑假檔期。

古仔亦透露眼睛情況，透露右眼仍需三至四個月復原，但有時對焦出現問題，要在某個距離才能看清楚，所幸「飛蚊症」已康復。被問及對早前離世藝人許紹雄的印象，古仔大讚對方平時是一位笑口常開的前輩，對對方離世感可惜。古仔亦有透露知道海俊傑太太對方已安排好換肝：「最緊要幫到佢！最緊要太太冇事！」

