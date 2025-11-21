44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
有片｜古天樂被李思捷模仿跳《今期流行》無奈一笑 談與宣萱再情侶檔合作搞笑落閘：夠啦吓話
日前李思捷於TVB台慶模仿古天樂大跳《今期流行》，古仔出席活動受訪時被問及看法，一臉無奈微笑，更開玩笑指：「得啦！夠啦！」，表示不介意被醜化，最重要能令觀眾開心，回應非常大方。至於被問及觀眾非常期待古仔能與宣萱再情侶檔演出，古仔亦搞笑回應！
古仔日前出席活動受訪時被問及被李思捷模仿大跳《今期流行》一事，古仔無奈笑言：「得啦！夠啦！」不過就直言未有收看，亦不介意被醜化：「最緊要大家開心！」至於因老友宣萱PO拖手相而被傳戀情，更被網民紛紛幻想兩人可以戲假成真，古仔就未有正面回應，反指：「咁問返個網民！」對於會否再有機會情侶檔演出，古仔搞笑落閘：「夠啦吓話！」更借機宣傳即將上映的《尋秦記》就會有兩人情侶檔演出，亦透露自己未有開拍賀歲片想法，希望《尋秦記》可以上映到暑假檔期。
古仔亦透露眼睛情況，透露右眼仍需三至四個月復原，但有時對焦出現問題，要在某個距離才能看清楚，所幸「飛蚊症」已康復。被問及對早前離世藝人許紹雄的印象，古仔大讚對方平時是一位笑口常開的前輩，對對方離世感可惜。古仔亦有透露知道海俊傑太太對方已安排好換肝：「最緊要幫到佢！最緊要太太冇事！」
其他人也在看
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 19 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李孝利夫妻豪砸60億住進首爾平昌洞！新家曝光太夢幻 狗狗躺滿客廳像在高級度假村！
整間豪宅以大面落地窗、溫暖木質牆面和柔軟沙發堆滿生活感，最吸睛的還是他們領養的狗狗們，每一隻都悠哉攤在各個角落，像在享受五星級度假村！網友直接笑說「這才是狗狗的人生巔峰」「家比雜誌還美」。新家的氛圍完全走「不刻意」的質感路線，大量木頭、書籍與植栽把生活安...styletc ・ 20 小時前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。姊妹淘 ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 2 天前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，與他們相識多年的共同友人「Amy姐」罕見談起兩人的戀愛過程，意外曝光這段婚姻的起點其實由宣云主動展開追求，讓不少粉絲直呼完全想不到。姊妹淘 ・ 22 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
由被追捕到被寵愛 狗狗移民英國過幸福生活
【動物專訊】義工的拯救，領養人的決定，徹底改變了狗狗「King King」的命運。King King曾經在荔景山頭生活，因為「山上有狗吠」這樣一個荒謬的投訴理由，King King慘被漁護署捕捉，幸好其後獲「小怪獸流浪記」義工Oscar救出，去年8月更成功獲得領養，並隨移民到英國過新生活。事隔一年多，狗狗過著令人艷羨的快樂生活，每日去3至4次街，可以跟著主人一同工作，一同去餐廳和超市，「一天24小時中，他有20小時都是黐住主人。」 King King去年3月19日在荔景山頭被漁護署捕捉，只因有居民投訴山上有狗吠，Oscar則在同年3月25日將狗狗贖出，並為他安排了暫托家庭。King King雖然曾在山上捱苦，又曾被人捕捉，但性格溫馴的他對人友善和充滿信任，剛好遇到一名已移居英國多年的香港人，她有時會返香港到狗場做義工，當她看到King King後，便決定領養他。 狗狗苦盡甘來，在去年8月隨領養人飛到英國過生活，Oscar表示，協助的動物移民公司安排十分細心周到，職員陪同領養人和狗狗返回家中，確保狗狗安全到埗不會走失。 不經不覺，King King已經在英國生活超過一年，主人亦經常告訴O香港動物報 ・ 1 天前
《GTO》女星希良梨二度患癌被爆病危 日前曾崩潰發文：不是正常身體
曾出演日劇《GTO》爆紅，現年45歲的日本女星希良梨去年宣布第二度患癌，今年年初透露癌病轉移兼達第三期Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。Yahoo Style HK ・ 1 天前