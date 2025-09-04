有片｜山道天橋兩男深夜踏滑板 車 cam 直擊俯衝「掟彎」 警：未有人被捕｜Yahoo

【9月4日晚上10時45分：新增警方回應】

【Yahoo 新聞報道】昨晚（3日）網上流傳車 cam 片段，顯示兩名男子在石塘咀山道天橋上，高速踏滑板遊走。二人戴上頭盔及手套等裝備，隨天橋轉彎及俯衝，未見減速。二人控制方向期間，時而蹲下站起，並且高舉雙臂，過程被後方車輛拍攝，狀甚危險。

警方晚上向《Yahoo 新聞》確認，9 月 3 日晚上接獲報案，指有人在西區山道一行車線使用滑板。案件列作「投訴」，暫未有人被捕。

網上流傳車 cam 片段可見，二人深夜期間在天橋踏滑板，後方車輛尾隨時目擊整個過程。該兩名男子一人身穿淺色上衣，另一人穿黑色上衣，並且戴上頭盔。山道天橋多彎而且有斜度，二人轉彎時未見減速，繼續高速前行。片段其後見到二人往上環及九龍方向前進。片段在網上流傳，有網民質疑「係咪可以報警？」山道天橋禁止行人及單車進入，否則違反《道路交通（交通管制）規例》。

網上流傳車 cam 片段，見到有兩名男子在石塘咀山道天橋上，高速踏滑板遊走。

二人「掟彎」轉方向時有蹲下站起，狀甚危險，過程被後方車輛拍攝。

二人再隨天橋落斜，快速滑走。

二人落斜期間俯前衝，沒有減慢跡象。