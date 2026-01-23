有片｜Chiikawa Baby香港期間限定店 近2000呎日本官方授權巡迴快閃店 1.23 登陸旺角MOKO｜Yahoo活動街

焦點

專訪｜母女於宏福苑大火罹難　遺體修復重建容貌　親屬：起碼見返個樣

Chiikawa Baby香港期間限定店｜近2000呎日本官方授權巡迴快閃店 1.23 登陸旺角MOKO｜Yahoo活動街
Chiikawa Baby香港期間限定店｜近2000呎日本官方授權巡迴快閃店 1.23 登陸旺角MOKO｜Yahoo活動街

Chiikawa迷必到！全城期待的 Chiikawa Baby 香港期間限定店終於登陸香港！由本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store 獨家呈獻 Chiikawa Baby 香港期間限定店，將於 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日於MOKO 新世紀廣場登場！作為Chiikawa Baby 期間限定店全球巡迴的其中一站，Chiikawa Baby 香港期間限定店重現日本官方巡迴快閃店場景，讓大家能一秒置身於Chiikawa Baby 的可愛空間，除了必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，更驚喜的是「Chiikawa Baby」第 2 彈新品會與日本同步發售！

Chiikawa Baby香港期間限定店｜近2000呎日本官方授權巡迴快閃店 1.23 登陸旺角MOKO｜Yahoo活動街
Chiikawa Baby香港期間限定店｜近2000呎日本官方授權巡迴快閃店 1.23 登陸旺角MOKO｜Yahoo活動街
官方授權 Chiikawa Baby 系列登陸香港 第 2 彈新品矚目登場！

佔地近 2,000 呎的日本授權 Chiikawa Baby 香港期間限定店，為香港粉絲帶來多款日本直送主題商品，除了帶來全員變身可愛寶寶造型公仔外，亦有一系列兼具可愛及實用的生活雜貨，一站式滿足每位粉絲的收藏之心；更令人期待必然是1 月 23 日有全新「Chiikawa Baby」第 2 彈新品，勢必掀起全城熱話！

粉絲必影！2大打卡位 走進可愛感滿滿的 BB 世界

CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店特別打造2 大可愛打卡位，讓粉絲們一秒體驗 Chiikawa Baby 世界！是次限定店重現日本快閃店的話題裝置，當中最矚目的必然是巨型 BB 床場景—吉伊卡哇、小八與兔兔以Baby造型登場，戴上口水巾、坐在小馬桶上的模樣實在太kawaii，令人心都融化！另一邊廂為大家帶來以 Chiikawa Baby 漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」，粉絲可與最愛角色近距離合影，瞬間被滿滿的幸福感包圍。

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）

宏福苑五級大火

