有經濟師料聯儲局9月起減息4次 港銀或減0.25厘

美國聯儲局主席鮑威爾上周在Jackson Hole全球央行年會講話中提到，美國勞動力市場供求兩側均顯著放緩，可能導致裁員急增和失業率上升，雖然基本預測關稅對通脹的影響將會消退，但亦要關注通脹持久性，在基準前景和風險平衡變化下，聯儲局可能需要調整政策立場。 利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局下月減息的機會升至近90%。 華僑銀行香港經濟師姜靜認為，美國就業數據連續3個月放緩，是適當時機啟動減息；關稅稅收的利好因素未傳導至實體經濟，「大而美」法案推高財政支出的影響或延遲至明年反映，今年美國實際上可能面臨財政緊縮，經濟數據有機會進一步轉弱，估計聯儲局由9月至明年初可能要減息4次。 姜靜估計，本港最優惠利率跟隨美國下調0.25厘，重返加息周期前的長期平均水平，但因為調整幅度不大，而且早前港元銀行同業拆息下跌已利好樓市，相信減最優惠利率對樓市的影響不會特別大，之後要關注需求變化，包括供樓成本是否低過租金回報。 她關注，本港銀行體系總結餘回落至530多億元，港元利率對流動性變化將會非常敏感，近日港元拆息急升，主要反映市場對港元資產需求上升，與美國利率預期關係不大。