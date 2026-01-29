有線寬頻高層大地震｜杜之克余詠珊何哲圖辭職 執董黃雅芬接任 CEO｜Yahoo

杜之克（HOY 免費電視77台及78台 YouTube 截圖）

【Yahoo新聞報道】有線寬頻（1097）管理層大地震。公司昨日（29 日）宣布，行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭。至於「夫妻檔」余詠珊和何哲圖同樣離場：余詠珊辭任公司旗下好好製作集團首席執行官及集團相關職務，何哲圖辭任旗下星演國際首席執行官及集團相關職務，變動即日生效。董事會同時宣布，由現任執行董事黃雅芬女士（Ivy Wong）接任有線寬頻行政總裁。

稱 3 人辭任屬友好協商共識

新聞稿指，杜之克、余詠珊和何哲圖 3 人辭任是與董事會友好協商的共識，「之間並無任何意見分歧」，董事會對三人任內對公司作出貢獻表示充分感謝。董事會又指，在審視集團業務轉型進度、營運表現及未來發展需要後，認為應盡快加快改革步伐，推動集團邁向下一發展階段。黃雅芬說，面對媒體生態及觀眾收看習慣轉變，管理團隊將全力以赴聚焦擴闊節目曝光、清晰頻道定位，拓展多元收入來源，務求推動集團持續發展，吸引有理想及衝勁的年輕人加入，為觀眾帶來更多高質素、具影響力的內容。

余詠珊，何哲圖（魔方全媒 YouTube 截圖）

黃雅芬曾任職 Yahoo、TVB.com 創辦 VS Media

黃雅芬 1996 年於多倫多大學畢業，主修國際市場學及經濟學，1999 年至 2007 年在 Yahoo 任職，晉升至環球銷售高級總裁，之後曾任職 TVB.com Limited、HMV 娛樂等公司。2013 年，黃雅芬創立數碼媒體社交電商整合公司「VS Media」，並兼任首席執行官、主席和主要股東，公司並在 2022 年於紐約納斯達克交易所上市。去年 9 月，黃雅芬加入有線寬頻，出任公司執行董事，相隔近 5 個月成為 CEO。

杜之克 30 年服務 4 個台

離任有線寬頻 CEO 的杜之克，90 年代起於亞洲電視任職，之後曾經過檔電訊盈科，負責 Now TV 節目製作。他在 2014 年經余詠珊邀請下加入無綫電視，及後晉升至副總經理，負責節目及製作，到 2021 年離職。杜之克之後一度重返電盈，之後再在 2023 年 5 月出任有線寬頻執行董事及行政總裁。

余詠珊出身 TVB 曾志偉做管理層後不足半年離職

同樣宣布辭職的余詠珊，80 年代在 TVB 任職，製作綜藝節目出身，及後她過檔亞視，期間構思出著名資訊娛樂節目《今日睇真 D》。2000 年代初她轉往有線電視，主要娛樂新聞台業務，培育多名娛樂主播，包括黃翠如等。之後她一度回巢 TVB，又曾經過檔壹傳媒，為壹傳媒開拓台灣電視市場，到了 2011 年她再返 TVB，掌管綜藝部門。直到 2021 年初，曾志偉在 TVB 主席許濤邀請下成為公司管理層，出任副總經理 （綜藝、音樂製作及節目），不久後余詠珊就由 TVB 助理總經理（非戲劇製作）轉為助理總經理（業務發展），最後在 2021 年 4 月辭職。同年，余詠珊成立「好好製作」，開始為香港開電視（現 HOY TV）製作節目。

何哲圖曾執掌 TVB 子公司星夢娛樂 曾志偉 2021 年接手後同月離職

至於余詠珊的丈夫何哲圖，早在 80 年代中就在唱片行業發展，曾任職多間唱片公司。他在 2007 年和 2010 年先後成立唱片公司「星娛樂」和「星煥國際」。2013 年，TVB 成立附屬音樂公司「星夢娛樂」，星煥國際旗下藝人一併過渡至星夢，何哲圖出任公司行政總裁，培育許廷鏗等新人。2021 年 2 月，許濤宣布將星夢業務交由曾志偉管理，何哲圖亦在同月離職。之後何哲圖成立新公司「星演國際」，協助香港開電視舉辦選秀節目《就是青春》。