「有線耳機」是潮流皇道！VAHE x Kartashov首飾話題作，限量版925純銀「耳機線手鐲」亮相

隨著 Y2K 風潮席捲而來，「有線耳機」成為潮流界的寵兒！珠寶設計師 VAHE 聯手藝術家 Kartashov，推出了限量版的 925 純銀「耳機線手鐲」，將 Apple EarPods 的經典造型化為腕間最吸睛的潮物，完美喚醒復古情懷。

這款手鐲以 925 純銀精製，細膩地還原了耳機線的流暢曲線、音量鍵與 Lightning 插頭。每一個細節都展現出設計師對完美的極致追求，戴上手後，瞬間將平凡的 old tech 變成時尚 icon。

隨著 Y2K 風潮的興起，不少潮流人士重拾有線耳機的復古情懷。而這款手鐲將經典設計升華，既有懷舊情調又充滿前衛感，無論是日常穿搭還是派對造型，都能輕鬆成為全場焦點。

VAHE 與 Kartashov 的創意碰撞，不只是一件飾品，更是對潮流文化的致敬，絕對是潮人收藏清單上的必入之選！想將復古與時尚完美融合？快將這款「耳機線手鐲」戴上手，展現你的獨特態度吧！

