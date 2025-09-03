Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
「有線耳機」是潮流皇道！VAHE x Kartashov首飾話題作，限量版925純銀「耳機線手鐲」亮相
隨著 Y2K 風潮席捲而來，「有線耳機」成為潮流界的寵兒！珠寶設計師 VAHE 聯手藝術家 Kartashov，推出了限量版的 925 純銀「耳機線手鐲」，將 Apple EarPods 的經典造型化為腕間最吸睛的潮物，完美喚醒復古情懷。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這款手鐲以 925 純銀精製，細膩地還原了耳機線的流暢曲線、音量鍵與 Lightning 插頭。每一個細節都展現出設計師對完美的極致追求，戴上手後，瞬間將平凡的 old tech 變成時尚 icon。
隨著 Y2K 風潮的興起，不少潮流人士重拾有線耳機的復古情懷。而這款手鐲將經典設計升華，既有懷舊情調又充滿前衛感，無論是日常穿搭還是派對造型，都能輕鬆成為全場焦點。
VAHE 與 Kartashov 的創意碰撞，不只是一件飾品，更是對潮流文化的致敬，絕對是潮人收藏清單上的必入之選！想將復古與時尚完美融合？快將這款「耳機線手鐲」戴上手，展現你的獨特態度吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流話題：
Levi’s Blue Tab藍旗系列帥氣登場！每寸都是日本工藝，牛仔控秋裝必搶
alice + olivia讓你化身現代「茱麗葉」，把莎士比亞式浪漫縫進秋裝裡，不只是衣服，是藝術！
其他人也在看
寵物智能手機 PetPhone 香港發佈，除咗定位，寵物仲可以打電話畀主人
文章來源：Qooah.com 長時間外出，想念家中毛孩，通過手機傳遞音樂和牽掛，這一想法目前已經實現。9月1日。寵物智能手機 PetPhone 的發佈會，讓來賓親身感受智能互聯的養寵新方式。 PetPhone 憑借 GlocalMe 流動連接與數碼技術，實現了情感互聯的創新突破。當主人長時間外出時，寵物可通過特定訓練的動作主動發起「通話」。主人不僅可以直接與愛寵進行語音通話傳遞關愛，還能通過 App 隨時發送聲音安撫——比如播放日常呼喚的暱稱，或提前錄制好的輕柔音樂，有效緩解寵物的情緒波動與應激反應。PetPhone 通過高精度運動傳感器實時追蹤寵物的活動量，並借助AI進行行為數據分析，破解了寵物「無法言語」帶來的健康監測難題。通過剖析寵物的日常行為，為愛寵提供科學、可視化的健康管理守護。此外，PetPhone 還拓展了寵物的社交維度，推出「寵物好友圈」模式，借助六重定位與AI健康監測系統，設備可實時記錄寵物互動時的運動軌跡與距離，讓愛寵和人一樣有溫度的進行社交。主人可分享與愛寵的美好時刻，獲得來自全球寵物愛好者的點贊與評論，並在交流中獲取更具針對性的照料經驗。 目前全球丟失案件持續增Qooah.com ・ 8 小時前
連上學背包都是Louis Vuitton！Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？
美國饒舌歌手Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，和很多媽媽一樣，她也同樣愛為女兒打扮，這位5歲的星二代Kulture Kiari Cephus不只穿上潮牌和名牌童裝，連上學背包都是Louis Vuitton，究竟Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？馬上來解構一下！一家三口都愛時裝 2018年，Cardi B與老公Offset誕下女兒Kulture，一家三口不時一起出席公開活動，在生日會上，三人穿上格子服裝，Cardi和女兒更在腰間掛上Chanel的時尚配飾呢！ 現在才兩歲的Kulture的IG帳號已經擁有130萬追蹤人數，由媽媽Cardi B管理，專門上傳女兒的生活照，除了上學、玩耍等日常外，不少人還談論起Kulture的名牌穿搭呢！ Burberry套裝曝光率最高 父母都是饒舌明星，Kulture也完全不怕鏡頭，穿上Burberry連身裙和運動鞋，天生就是位時尚小明星呢！ Cardi B和Kulture似乎對Burberry情有獨鍾，整身Burberry的風褸、頸巾和帽子配搭得宜，簡直就像品牌廣告裏的小童模特兒呢！ 這回穿上Burberry的披肩和畫家帽ELLE.com.hk ・ 36 分鐘前
IKEA創意設計「肉丸寶座」亮相！「肉丸派對」必備儀式感家品，聯名Gustaf Westman設計專屬肉丸盤
IKEA又玩出新花樣！今次聯手瑞典設計鬼才Gustaf Westman，推出令人忍俊不禁的「肉丸專屬餐盤」，將IKEA最具標誌性的瑞典肉丸推上主角舞台！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
鼠患嚴重｜荃灣商場食肆驚現巨型老鼠 網民：做乜影人哋個大廚？
香港各區一直有鼠患問題，近日有網民於社交平台發布影片，指荃灣荃新天地二期有大老鼠出沒，雖未言明是哪間食肆，但直言「以後唔敢食燒肉」。 啡色巨鼠健步如飛。（影片授權：Threads @hor5us） 網民：做乜影人哋個大廚？ 網民「阿狗」於社交平台發布影片，並配上文字「荃新天地二期撞到米奇， 以後唔敢食燒肉」。影片一出引發街坊及其他網友紛紛留言，有留言驚訝老鼠「成隻碟咁大」、「米奇天地」，又有人笑指是「鼠大廚」、「咁睇佢有啲可愛」。（注：《五星級大鼠》是2007年的美國動畫電影，內容是鼠鼠夢想成為五星級法國大廚。故現時如餐廳出現老鼠，網民常戲謔看到「鼠大廚」。） 鼠大廚淡定「巡舖」，片主亦十分淡定地拍攝。（影片授權：Threads @hor5us） 網民戲謔「做乜影人哋個大廚？」。（相片來源：Threads @hor5us 截圖） 飲食界人士慨嘆鼠患難改善 然而亦有曾涉足飲食業的網友留言，指她自己「曾經在荃灣同飲食界朋友夾份開食肆，主要方便學生及同事有開飯及聚餐地點。本來咩都幾好，但鼠患嚴重，做盡一切方法去杜絕米奇，都係間中會見到佢一家人咁巡舖。真係好驚有日自己鋪會出現類似咁嘅情景，而且親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 5 個月前
Kate Spade限時折上折48折起 Taylor Swift也愛用！返工大手袋只需$1XXX/薯片包裝card holder超可愛
小資女孩愛牌Kate Spade New York，設計簡約大方，適合返工、外出遊玩或日常穿搭，用途十分廣泛，而且價格還很可口，每次經過Outlet都會想進去看看！這次不用山長水遠入Outlet了，網上購物平台Farfetch折上折優惠繼續發功，Kate Spade也有參與其中，多款手袋大減價低至48折！Yahoo購物專員為大家精選了抵買手袋，包括折後只需$1,144的Jolie小手袋，還有帶有暗紋的Flower tote bag，能裝下超多東西，適合OL入手，大家趕快掃貨吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods減價區現時低至28折，今期女裝Claudie Pierlot Polo上衣只需$920、男裝Polo Ralph Lauren白色冷衫低至28折，不用$1,000入手！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜阿霞笑談肥人辛酸史 自嘲骨骼對比常人粗「要斬多三刀先會斷」
節目邀請香港女演員張錦霞（阿霞）上來，大談作為「肥人」的辛酸與趣事，抒發多年來的怨氣。被問到是否自小便肥胖，阿霞自爆曾做身體檢查時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MUJI無印良品4大夏日「無限回購」清單，日本人激推這件Tee：清爽吸汗遮副乳、不怕汗漬外露
MUJI無印良品便隱藏著滿足以上需求的「夏日神級單品」，不僅能在高溫下保持清爽優雅，更能輕鬆提升穿搭質感。以下即揭開4款回購率高、連日本人也愛買的夏季好物，保證每一款都讓你忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Gmail 25 億密碼外洩是誤傳？官方罕見澄清，建議啟用 Passkey 更安全
Google 罕有發文強調 Gmail 保護機制強大而有效，所謂的「緊急警告」屬誤傳！Engadget 報導指 Google 突然發文重申 Gmail 服務的 Gmail 保護機制運作正常，釣魚阻擋率逾 99.9%。雖然文內並無明確指出，但估計是在回應早前有大量傳媒誤指「向所有 Gmail 用戶發緊急警告」的說法。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
傳 HUAWEI FreeClip 2 本月底發佈，開放式夾耳機又上新階梯
文章來源：Qooah.com 消息源 @定焦數碼 稱，HUAWEI 新款開放式耳夾耳機 FreeClip 2（開發代號 Robin）預計在9月下旬正式推出。HUAWEI FreeClip 2 的外觀跟上一代相比可能變化不大，舒適性、音質、AI 功能等方面預計會有相應提升，但目前未有明確參數曝光。 作為參照，HUAWEI 首款開放式耳夾耳機 FreeClip 在2023年12月發佈，用戶只需要把耳機夾在耳朵上，不需要將耳機塞入耳道，就能使用相應功能，全天佩戴也不會耳朵疼，耳機支援自動左右識別。HUAWEI FreeClip 的造型十分特別，由舒適豆（Comfort Bean）、聲學球（Acoustic Ball）和C橋（C-bridge）組成。HUAWEI FreeClip 的香港起始售價為 HK$1399，到現在為止價格也維持得很好，官方現時最低價為 HK$1299元。 雖然現在很多廠商都發佈過相似的產品，但 HUAWEI FreeClip 還是屬於同類型體驗最好、最強的產品。 HONOR MagicBook Art 14 2025 評測：14.6 大屏幕、1KG 超輕巧機身已經贏哂Qooah.com ・ 8 小時前
擔憂季節性警訊與市場脆弱性 避險基金迴避九月美股
儘管美國可能降息在即，且全球股市接近歷史高點，避險基金在 8 月成為淨賣家後，在通常對市場而言嚴峻的 9 月初，仍對買入美國股票持猶豫態度。鉅亨網 ・ 20 小時前
艾卡拿斯闖美網4強 打高球減壓
【Now Sports】艾卡拿斯周二在美國公開賽8強戰輕取捷克球手利希卡，將與祖高域或費歷斯爭入決賽，他表示會在未來兩天打高爾夫球減壓。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）面對賽事20號種子利希卡，首盤首局迅即打破對手發球局，並藉此先贏一盤6:4。第2盤形勢更一面倒，艾卡拿斯又是首局破發後，在第7局再把握機會破發領先5:2，並贏6:2。他於第3盤第9局再破發，贏6:4，盤數直落贏3:0，比賽歷時1小時56分鐘。這名西班牙球星晉身4強後，將會遇上祖高域鬥費歷斯的勝方。距離4強戰有兩天時間，他表示又會與西班牙高爾夫球名將，其好友加西亞打高球：「既是有效的事情，何必改變這個習慣。每一天休息，我都嘗試打高球。」只要他在今屆賽事掄元，就可超越冼拿登上世界排名第1位置。對於世一名號，他坦言難以抗拒：「實在很難不去想及此事。每次我踏入賽場，都嘗試不去想它。假如我想及世界排名第1太多，就會予自己壓力，這並非我所想。」now.com 體育 ・ 6 小時前
將軍澳泥頭車司機疑病發失控撞壆送院亡
【Now新聞台】將軍澳環保大道填料庫有泥頭車失事，司機送院後死亡。 警員接報到場調查，下午四時許一架泥頭車在將軍澳137區填料庫懷疑失控撞壆，60多歲司機昏迷，工友發現報警，傷者由救護車送去將軍澳醫院，其後證實不治。現場消息稱，懷疑他在駕駛時病發暈倒，發生意外。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
小型 Tesla 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施
在最近的一次無人機飛越 Giga Texas 複合體時，一輛神秘的 Tesla 車輛被拍攝到。該車輛被保護布覆 […]TechRitual ・ 1 天前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 20 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 3 小時前