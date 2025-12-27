有色金屬領域專家 中南大學副校長受查

【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周六（27日）通報，湖南省長沙市中南大學黨委常委、副校長郭學益涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

郭學益於1966年10月出生，是長沙人，2014年成為國家百千萬人才工程國家級人選。他長期在中南大學工作，曾赴日本擔任研究員和教授，2016年7月起任中南大學黨委常委、副校長，也是中國有色金屬學會重金屬學術委員會理事、中國材料研究學會環境材料分會副理事長。

中南大學前黨委常委、校長張堯學亦涉嫌嚴重違紀違法，今年10月被通報受查。他2011年10月至2017年5月任中南大學校長期間，郭學益歷任該校研究生院招生辦公室主任，人事處處長和黨委常委、副校長，成為中管幹部。但在張堯學卸任校長後，郭學益職位至今未變。

