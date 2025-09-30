有議員促就父母責任立法 孫玉菡：法律不能走在社會共識之前

【Now新聞台】施政報告提出預留每年5億元開支支援照顧者，有議員在立法會福利事務委員會促請當局推出高危家庭名單。勞福局局長孫玉菡稱，多個政府部門七月起已經互通數據，由關愛隊上門探訪，至今已經探訪5000多戶，發現約400戶有需要轉介。

立法會議員(新界東南)林素蔚：「接下來怎樣確保這些資料在這個平台互用上資料不會外洩，具體情況是怎樣？或不會讓一些單位濫用？」

勞工及福利局局長孫玉菡：「這些數據不是任意查看，我舉個例子，房署將單老、雙老數據，告訴我們，我們知道後，請關愛隊上去探訪，並非關愛隊可以取得這些數據，我們只是告訴關愛隊請你去探訪以下戶數，哪戶的長者，很多資料不會給他們，他們只是知道要去探訪。」

施政報告亦都提到要加強教育，讓離異父母共同合作肩負照顧子女的責任。有議員促請當局盡快就《子女法律程序(父母責任)條例草案》立法，保障兒童權益。孫玉菡稱立法不難，草案也已經寫好了，但法律不能走在社會共識之前，要先做好前期教育工作，避免立法時出現巨大爭議。

#要聞