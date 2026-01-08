有議員提「科學立法」 全場爆笑

【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法法中其中一個方向。

有競逐主席一職的議員說，留意到立法會一直都是「科學立法」和「民主立法」，今屆立法會有11名議員有法律背景，可進一步學習交流，讓立法會認識內地發展。

另一競逐的議員陳振英說，法改委又提出兩個維度，例如經濟發展逼切性、民生的影響，又舉例自動駕駛及低空經濟受社會關注。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】