有貝沙灣狗主坦言對購入單位「超級後悔」 逼戴口罩尿片讓狗狗感去街是被懲罰
【動物專訊】貝沙灣去年開始推行針對狗主和狗狗的苛刻措施，包括用水沖狗狗便溺照罰1,500元、要求狗隻乘貨用升降機、要求狗狗在屋苑公眾範圍戴口罩等，多名狗主忍無可忍，向本報呻遭到不公對待，多名狗主均指現在帶狗散步都感到十分害怕，擔心狗狗小便後，即使清潔了也會被罰款，甚至「見到CCTV就驚」。有狗主坦言原以為貝沙灣是動物友善屋苑才購入單位，現在感「超級後悔」。亦有狗主指如果按管理處要求，要狗狗散步都戴口罩和尿片，狗狗會很不開心，形容狗狗去街本是開心事，現在好像因為他要落街玩而懲罰他。
狗主S小姐：貝沙灣比以前住所更差
狗主S小姐坦言，原本以為貝沙灣環境對狗好好才搬過來，沒想到比以前所住的地方更差，「我以前住那地方准狗狗搭客𨋢，現在只准搭貨𨋢，貨𨋢環境很差，有時還會有玻璃碎和很硬的塑膠碎，我只能夠全程抱著我隻狗，而且有時會有天拿水味，還有些裝修垃圾，我和狗仔都聞得很辛苦。」
她表示，現在帶狗散步都很擔心會被罰款，「我現在一見到CCTV就驚，因為我控制不到隻狗幾時會想屙尿屙屎，他們又不准我們用清水沖。我試過買尿片給我狗仔，但他很不開心，穿上了便不肯走，我覺得他好似以為自己做錯事般。現在還要戴口罩，我隻狗仔出街本來是一件開心的事，我不想次次一落樓時便幫他戴口罩又穿尿片，好像我在懲罰他般。」
A小姐：每天帶狗散步都感害怕
狗主A小姐坦言現在對購買貝沙灣單位感到「超級後悔」，她表示，每次狗狗小便後，她都會用醋加水沖，但之後服務中心便致電她指控她沒有清潔，又說不可以用水，要用吸水物料。「現在每天帶狗都覺得很害怕，擔心狗狗會在平台小便，清潔了也可能受罰。」
她說：「最難受是他們說自己是寵物友善社區，在海報中竟寫上『乖巧狗狗，便便不落地』，便便落地就不是乖巧狗狗嗎？」
阿詩：逼扁鼻狗戴口罩是折磨
狗主阿詩說：「過去我們用水清洗狗狗小便沒有問題，但今年突然收到信罰款1,500元，指造成二次污染，但事前沒有任何通知說這樣做不行。我們見到屋苑清洗地下時也是用水噴灑，亦沒抹乾，感覺上是只許州官放火，不准百姓點燈。」她又指業委會最近修例要求狗隻戴口罩，但她的狗是扁鼻狗，擔心會引起呼吸困難，「要我隻狗戴口罩出街真的是折磨他。」
訓犬師：貝沙灣對狗限制多多極不友善 一個狗設施也沒有
經常到貝沙灣工作的訓犬師說：「近這幾年，貝沙灣屋苑越來越不動物友善，除了屋苑周圍擺滿不准入草坪等牌子，去到2024年尾段，管理處開始推出新規矩，叫大家必須用尿墊清潔，不可以用水，聲稱會二次污染，如果睇cam見到用水清潔的話會罰款1,500元，到最近這幾個月甚至會派人拿住相機巡查，去影低違規人士。」
他表示，認識不少工人姐姐，現在都十分驚慌，不夠膽在屋苑放狗，「當然可以講你用尿墊便行，但其實不是那麼簡單，因為貝沙灣近海邊，長期都很大風，試想你拿著尿墊，但風不斷在吹，我有時要出動兩隻手再加隻腳去清潔，非常不方便。」
他又指，貝沙灣很多住戶都不喜歡狗，當他用尿墊去清潔狗狗便溺，便曾經被住戶當面責罵。「貝沙灣屋苑問題很多，雖然夠大，但連一個給狗狗的設施都沒有，沒有狗公園，沒有狗可進入草地，狗廁所設在垃圾站入面，不要說狗，連人都不想走進去。」
貝沙灣眾狗主申訴陷水深火熱 用水沖洗狗狗便溺照罰1,500元 要求戴口罩及只准乘貨用升降機
