專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
有轆、有懸臂，LG Swing 4K 超靈活智能顯示器限時送 $2,000 禮券
內置智能系統、配備 65W USB-C 連接，一機滿足全屋使用。
最新推出的 LG Swing 4K 智能顯示器主打極高靈活性！在 31.5 吋 4K 螢幕的背後就連接著一套有輪子的可移動座地支架，還有多角度調整的懸臂，用戶可以把 Swing 當作客廳的電視，亦可以帶到辦公室變成外接螢幕。
LG Swing 的 31.5 吋 4K IPS 面板具備 DCI-P3 95% (Typ.) 的廣色域覆蓋，支援 HDR 10 技術，配合 350 cd/m² (Typ.) 的亮度與 5ms (GtG) 的反應時間，日常使用與影音娛樂均能應付自如。內置 webOS，能直接透過內置的應用程式觀看 Netflix、Disney+ 等串流平台，亦可以變成智能家居的控制中樞。
在連接性方面，LG Swing 同樣照顧到現代工作流程的需要。它提供了 2 個 HDMI 接口，以及 3 個 USB-C 接口。其中一個 USB-C 接口支援高達 65W 的電力傳輸 (Power Delivery)，讓用戶只需一條 USB-C 線，就能同時為手提電腦傳輸 4K 影像訊號並進行充電，大幅簡化桌面線材。
LG Swing 限時優惠
LG Swing 售價 HK$9,990
即日起至 11 月 30 日，購買 LG Swing 後到指定網站登記後，有機會送 $2,000 Klook 電子禮券。
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
燒味三拼飯變「賀蘭特餐」？
【Now Sports】賀蘭上周中在歐聯賽後去了當地一間唐人街中菜餐廳吃燒味，如今該餐廳將當日曼城射手的點餐，改名為「賀蘭特餐」。這間名叫「喜相逢」的中菜餐廳，上周三迎來賀蘭（Erling Haaland）這個大名鼎鼎的食客，而且這名前鋒還在用餐後於個人社交平台分享了食物相片，就是燒味三拼飯，分別是燒鴨、叉燒和燒肉。喜相逢餐廳老闆同樣在網上分享了與賀蘭的合照，並宣告將這個燒味三拼飯命名為「賀蘭特餐」，但強調這個碟頭飯本已在菜單上有40年，是他們的招牌，只是在這名曼城前鋒光顧後，決定以他為名招客。同時，老闆也宣稱他自己是曼城的忠實粉絲，並寫道：「看到賀蘭來點燒味三拼，真是太驚喜了！他走入餐廳時，我簡直不敢相信自己的眼睛，哈哈。謝謝你的光臨。」賀蘭今季腳風奇順，球會連國家隊出賽18場，射入28球之多，在這個國際賽周，他已返回挪威國家隊報到，周四的世界盃外圍賽會在主場對愛沙尼亞，爭取替球隊提早取得I組的首名出線資格。now.com 體育 ・ 9 小時前
荷蘭仍不恢復供應安世中國廠晶圓！歐洲車廠面臨「毀滅性」晶片荒 庫存只夠3周
荷蘭政府凍結中資半導體企業安世半導體 (Nexperia) 資產引發全球晶片斷供危機，儘管北京出手豁免出口限制，歐洲汽車業仍深陷「晶片荒」的焦慮感。 英國《金融時報》報導，歐盟官員警告，若荷蘭不恢復對安世中國廠的晶圓供應，數周內全球汽車生產線恐面臨停擺。 安世生鉅亨網 ・ 8 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 3 小時前
樓市成交｜「旅遊KOL」小斯以1.368億元創新高價 買北角海璇II特色戶
香港樓市回暖，新地（016）北角豪宅海璇II再創新高，一個高層特色戶單位以1.368億元成交，呎價高達64,5...BossMind ・ 6 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
YouTube頻道「試當真」已於10月26日正式停運，由試當真製作嘅大型遊戲節目《試玩毛》於2021年初開播，深受觀眾喜愛，唔少集數更錄得破百萬收看，告別之作《墨魚遊戲2》邀請到100位藝人、KOL、演藝界人士參與遊戲，規模前所未有，成為社會熱話；對於停運，唔少網民都表示好唔捨得。昨日（12日），《試玩毛》遊戲設計團隊於社交平台宣布創辦全新組織「一齊玩」，再次引起討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 4 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
港人家鄉｜日本擬調高國際觀光旅客稅 由1000增至3000日圓 舒緩過度旅遊問題
根據日本當地媒體報道，日本政府有意上調「國際觀光旅客稅」（出境稅），計劃由現時的1000日圓（約50港元）上調三倍至3000日圓（約150港元）用於應對過度旅遊，或者會成為年底稅制修改討論的議題。BossMind ・ 7 小時前
新盤銷情｜新地啟德天璽．天2期首輪62伙半日沽清 內地客佔一半 大手客2500萬買3伙
新地（016）啟德天璽．天第2期今日（11月13日）首輪銷售62伙，花了一個上半，全部單位已被揀選。綜合代理消息，今日買家有一半是內地客。另外，有大手客斥資2,500萬元購入3伙。BossMind ・ 6 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
K湯打後備重生冇不滿
【Now Sports】達拉斯獨行俠解僱總經理尼高夏里遜後，周三仍在主場以114:123不敵鳳凰城太陽，但開季以來一直狀態低迷的卡里湯臣，今場攻入19分，交出今季最佳表現，賽後更表示其實很享受打後備。開季頭7場都打正選的卡里湯臣（Klay Thompson），因為表現不佳，從上周對新奧爾良塘鵝一役起開始轉打後備，這是他連續第4場以後備身份披甲，結果迎來今季最高得分，有19分進帳，三分球6個，但起手多達17次，命中率仍有待改進。K湯賽後說：「我其實蠻享受的（後備角色），因為能先在場邊看比賽怎麼進行，再找出自己可以融入的時機。老實說，這是我的第15個球季，還能在NBA打一場30分鐘的比賽，能打多久就多久。我不是說自己快不行了，而是站在場上本身就是一種榮譽，無論如何，今年的目標就是成為球隊最穩定的支柱。」獨行俠曾在最後一節追到3分落後，可是最後仍然功虧一簣，而且有PJ華盛頓首節便肩傷離場；太陽則迎來4連勝，正選5人全部得分上雙，戴雲保卡貢獻26分和9助攻，兩天前對塘鵝取得生涯新高42分的基臣阿倫，也有23分進帳。最後談到尼高夏里遜被炒，K湯補充：「這一行很殘酷，他是我朋友，只希望他一切順利。now.com 體育 ・ 6 小時前