有轆、有懸臂，LG Swing 4K 超靈活智能顯示器限時送 $2,000 禮券

有轆、有懸臂，超靈活 LG Swing 4K 智能顯示器送 $2,000 禮券

最新推出的 LG Swing 4K 智能顯示器主打極高靈活性！在 31.5 吋 4K 螢幕的背後就連接著一套有輪子的可移動座地支架，還有多角度調整的懸臂，用戶可以把 Swing 當作客廳的電視，亦可以帶到辦公室變成外接螢幕。

LG Swing 的 31.5 吋 4K IPS 面板具備 DCI-P3 95% (Typ.) 的廣色域覆蓋，支援 HDR 10 技術，配合 350 cd/m² (Typ.) 的亮度與 5ms (GtG) 的反應時間，日常使用與影音娛樂均能應付自如。內置 webOS，能直接透過內置的應用程式觀看 Netflix、Disney+ 等串流平台，亦可以變成智能家居的控制中樞。

在連接性方面，LG Swing 同樣照顧到現代工作流程的需要。它提供了 2 個 HDMI 接口，以及 3 個 USB-C 接口。其中一個 USB-C 接口支援高達 65W 的電力傳輸 (Power Delivery)，讓用戶只需一條 USB-C 線，就能同時為手提電腦傳輸 4K 影像訊號並進行充電，大幅簡化桌面線材。

LG Swing 限時優惠

LG Swing 售價 HK$9,990

即日起至 11 月 30 日，購買 LG Swing 後到指定網站登記後，有機會送 $2,000 Klook 電子禮券。

