有 PayPal 帳戶嗎？送你一年 Perplexity Pro 訂閱，更可優先使用 Comet 瀏覽器

雖然 Perplexity 未受到 Apple 的青睞，但這個連黃仁勳也公開表示愛用的 AI 服務，早已密密擴大其用戶數，例如與不同機構合作贈送一年 Perplexity Pro 訂閱，讓更多用戶體驗 AI 的好處。如今他們與 PayPal 合作，免費贈送一年 Perplexity Pro 訂閱給PayPal 用戶，而且更可優先體驗他們自家開發的 Comet 瀏覽器。
稍早前 PayPal 宣布，美國以及部分全球市場的 Venmo 與 PayPal 用戶，只需開啟 PayPal APP就可直接註冊 Perplexity Pro，獲得一年免費訂閱，而且可跳過等候名單（Waitlist），直接使用其自家 AI 瀏覽器 Comet，體驗上網時與 AI 助理互動可帶來什麼體驗。PayPal 消費者業務總經理 Diego Scotti 表示，他們「很高興能帶來客戶最期待的優惠與工具，滿足他們的日常需求」，而 Perplexity Pro 更是 PayPal 內「訂閱管理中心」直接啟用的第一項優惠。Perplexity 方面就指很高興 PayPal 用戶能搶先體驗 Comet，讓 AI 融入用戶的日常生活。美國的 PayPal 用戶可以在 APP 內領取，那麼其他地區的 PayPal 用戶呢？據 PayPal 表示全球特定市場的用戶可透過電子郵件或專屬網頁領取此項優惠，而香港的用戶可嘗試到這個網址進入 PayPal 的 Perplexity Pro 優惠頁面登記，要留意需啟用自動付款功能，如只想先試用一年，就記得之後於 PayPal 內取消自動付款。小編實測過自己的香港 PayPal Account 可以領取得到，有 PayPal 帳戶而又想用 Perplexity Pro 的朋友，記得去換領了。
