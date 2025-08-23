移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店推「蟹迷出動」自助餐 人均低至$245食甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、榴槤千層酥
朗廷酒店推出自助午餐及自助晚餐買一送一優惠，折後最平$245就食到！即睇Yahoo購物推介：
尖沙咀朗廷酒店推出自助午餐及「蟹迷出動」自助晚餐買1送1優惠，前者人均低至$245，後者人均低至$461，即可享受有豐富菜式的自助餐盛宴。自助午餐提供新鮮長腳蟹及多款惹味菜式，如烤阿根廷沙朗牛排等；自助晚餐則以蟹主題美食為亮點，如甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、蟹肉漢堡、姜蔥炒蟹等，還有其餘海鮮和燒烤美食，令人回味無窮。8月21日中午十二點上KKday開搶！立即睇下文了解詳情啦！
行程及飲食優惠平台：
香港朗廷酒店推自助午餐低至$245
位於香港朗廷酒店的The Food Gallery推出自助午餐及「Let's Go Crab 蟹迷出動！」自助晚餐買1送1優惠。自助午餐以多元化亞洲風味為主，菜式除了一眾海鮮如長腳蟹、麵包蟹、青口、凍螺、凍熟蝦等外，還有烤阿根廷沙朗牛排、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口等，口感豐富，令人垂涎；而一眾惹味菜式如花彫辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、海皇醬小炒皇、四川麻辣雞煲、泰式紅咖喱牛肋肉等款式輪流供應，充滿驚喜！
【買一送一】自助午餐（用餐時段：星期一至五：12:30 – 14:30；星期六日及公眾假期：11:30 – 15:00）
優惠價：$490起/2位（
原價：898起/2位）
「Let's Go Crab 蟹迷出動！」自助晚餐
自助晚餐「Let's Go Crab 蟹迷出動!」則以豪華海鮮及蟹主題美食為焦點，帶來一場海洋盛宴。海鮮選擇包括即開生蠔、蟹腳，以及波士頓龍蝦配松露忌廉醬、龍蝦醬、蕃茄醬；日式刺身站提供刺身帶子、天使紅蝦、三文魚、油甘魚、立魚、希靈魚等新鮮選擇；燒烤站則有燒阿根廷帶骨牛扒、孜然羊扒等，香氣撲鼻；蟹迷主題美食更是自助餐重頭戲，包括甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、姜蔥炒蟹、避風塘炒蟹、蟹肉披薩、蟹肉漢堡等，而帝皇蟹肉茶碗蒸更是滋味無窮，啖啖足料極有口感！最後以芒果及榴槤甜品區作結，任食芒果酥脆撻、榴槤千層酥、榴槤牛奶布甸等，快點預約品嚐啦！
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）
優惠價：$922起/2位（
原價：1,690起/2位）
香港朗廷酒店 The Food Gallery
地址：The Food Gallery（香港九龍尖沙咀北京道 8 號）(地圖)
