朗豪坊 × 本地水泥製作室MUDLAB潮流跨界企劃 「LUCKY MEOW」利是封及招財貓吊飾限量登場｜Yahoo活動街

朗豪坊迎接新年，以潮流視角重新演繹傳統文化！今年特別聯乘本地創作單位 MUDLAB（泥社），帶來以「LUCKY MEOW」為主題的聯乘企劃 —— 包括利是封套裝及限定招財開運組。由泥社打造的朗豪坊特別版「LUCKY MEOW」招財吊飾，寓意「紅」運當頭、好運齊「泥」，以前衛設計語言融合新年祈願與潮玩美學，成為節日中最時尚型格的幸運標記。

一直走在潮流文化前端的朗豪坊，近年透過跨界合作不斷打破商場框架，將創意延伸至生活每個角落。今年再進一步，正式開展朗豪坊自家設計產品系列，以原創設計連結潮流社群。「LUCKY MEOW」利是封套裝作為系列首發，靈感取自象徵守護與祝福的「招福猫」（招き猫），以俏皮神態與「Goood Luck」字樣重新詮釋傳統符號，化作能隨身收藏、分享的當代潮玩單品 —— 展現朗豪坊領導潮流文化的獨有態度。

《 LUCKY MEOW利是封套裝》一套 12 個，共兩款設計， 1 月 14 日起LP CLUB 會員可於朗豪坊 APP，毋須積分即可以 HK$68 預購。1 月 28 日起， 朗豪坊亦將推出限量版《 LUCKY MEOW 招財開運組》，包括兩款利是封共 12 個及 LUCKY MEOW 招財吊飾一個，LP CLUB會員於朗豪坊場內即日累積消費滿 HK$2,500 即可免費換領，為馬年送上「招福猫」的隨身守護。

