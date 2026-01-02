望靚仔好處多連記憶力都變好？研究指睇靚仔會分泌雌激素，效果如同做帶氧運動？

望靚仔有益身心健康，更有如做帶氧運動般的多項好處！每日打開為社交媒體望靚仔已成為習慣了嗎？近日研究指出，望靚仔可令大腦分泌「快樂賀爾蒙」，除了可提升記憶力，更有如帶氧運動般的養生好處！

每次望靚仔也感到一陣幸福感？因為大腦中正加快分泌「快樂賀爾蒙」多巴胺 (Dopamine)，這種重要的神經傳導物質，可帶來愉悅感及渴望，一般做運動、吃美食時會加速分泌。最近研究發現望靚仔也可刺激「快樂激素」，產生愉快、興奮及滿滿的行動力，讓身心情緒、睡眠質素、專注力也能變好！

美國東卡羅來納大學（East Carolina University）曾進行試驗，證實看著有吸引力的男性，記憶力分數比觀看普通男性的分數更高，即記憶力有著短暫提升的好處。男性遇到有吸引力的女性卻會「智商短暫下降」，原因男性過於於努力地給予女性良好印象，因而突然使用過多的腦部資源。

看著高顏值的靚仔，即使只是一張照片，也能短暫提升認知與記憶能力。原理在於看到有吸引力的男生時，有機會激發「有利生殖」的生理特質，達至短期內達到交配的目標，因而提升專注強、記憶力與執行力。簡單看 10 分鐘，已能讓女性分泌雌激素，最重要的就是能提升新陳代謝，看 10 分鐘已有做 30 分鐘有氧運動的相約效果。

大家今天也看足夠份量的靚仔了嗎？為了身心健康要好好加油呢～

