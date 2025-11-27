朝日啤酒再延財報 拒與勒索軟體駭客打交道

（法新社東京27日電） 日本啤酒巨人朝日啤酒今天表示，公司並未與「老練狡猾」的駭客進行談判，這間公司3個月前遭到勒索軟體攻擊。

朝日集團控股公司社長勝木敦志表示，「即使我們收到贖金要求，我們也不會支付。」

同時，朝日再次延遲財報發布。這間生產日本極暢銷啤酒的公司表示，「儘管正盡一切努力恢復系統，但決定延遲發布截至2025年12月31日的年度財務報告。」

勝木敦志說，「關於產品供應，隨著系統復原進展，發貨正分階段恢復。對於由此造成的持續不便，我們深表歉意，並感謝您的理解。」

朝日尚未透露網攻者身分或贖金要求，據信位於俄羅斯的駭客組織麒麟（Qilin），發表了一份日本媒體解讀為對網攻負責的聲明。

其他全球品牌近期也遭遇類似攻擊。印度持有的「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）其英國工廠因遭受網攻後停止運作，被迫尋求緊急融資。

日本零售商無印良品（Muji）10月表示，由於其配送合作夥伴愛速客樂（Askul）遭勒索軟體攻擊，已暫停其國內線上購物服務。

6月發布的一項調查顯示，日本企業1/3都曾遭受某種形式的網路攻擊。