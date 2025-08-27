朝鮮半島，北韓：永不會放棄核武，李在明仍期待「無核化」是妄想。(朝中社)

北韓官方朝中社發文，批評南韓總統李在明於訪美期間，提出韓美合作實現朝鮮半島無核化的言論，是不設實際的妄想，強調朝方永遠不會放棄核武。

文章指，北韓國策已把南韓列為敵對國家，指南韓的反朝基調沒有絲毫改變，雖然李在明上台之初曾表現出有意恢復兩韓之間的關係和信心，但很快便暴露出對抗的嘴臉。

南韓總統李在明於訪美期間，提出韓美合作實現朝鮮半島無核化。(AP)

北韓：擁有核武目的是震懾敵人的威脅

北韓強調，擁有核武是無可避免，目的是震懾敵人的威脅，除非朝鮮半島的政治軍事環境發生變化，否則不會改變對核的政策和立場，如果李在明仍然對「無核化」有錯誤的期待，是極其荒唐的妄想，對南韓及任何人都不利。



