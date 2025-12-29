木戶大聖隱藏八年爆紅真相！ Netflix神劇讓他一夜爆紅！

先說說他是什麼來頭

木戶大聖是1996年12月10日生的，福岡北九州出生，但其實在橫濱長大，今年滿29歲的射手座大男孩。身高173cm，屬於那種穿什麼都好看的類型，

事務所是トライストーン，跟小栗旬他們一掛的，師兄弟陣容超強！他超愛車，尤其是トヨタ皇冠，平時還喜歡打高爾夫、逛古着店，生活品味完全是成熟男人的範本～

社群就只有Instagram一處據點，帳號@taisei_kido_ 已經65萬粉絲，每次po張自拍或開車照，下面直接被「結婚吧」「笑容好戳」洗版，留言數輕鬆破千，粉絲熱情完全藏不住😉

一開始居然是兒童節目的大哥哥

2017年加入事務所後，很快就演了《僕たちがやりました》的小角色出道。但真正讓人記住他的，是2018到2021年在NHK的《おとうさんといっしょ》當固定大哥，

天天陪小朋友唱歌跳舞，那種溫柔耐心樣子，直接把一堆媽媽級粉絲收服，很多人那時候就覺得「這哥哥長大一定會紅」😂

真正讓他翻身的關鍵一擊

2022年的Netflix神劇《First Love 初恋》，他演佐藤健少年時期的那個並木晴道，青澀深情的眼神完全不輸大前輩！

全球觀眾看完直接搜「這帥哥是誰」，人氣瞬間爆炸，從此脫掉「兒童哥哥」標籤，正式晉升為劇圈新寵～

之後就一路開掛，2023年電影《先生!口裂け女です!》第一次當男主角，連續劇《僕たちの校内放送》也扛起大樑。2024年又有《9ボーダー》《海のはじまり》刷存在感，

到了2025年更是忙翻，電影演詩人中原中也的《ゆきてかへらぬ》、聲優出擊的《きみの色》，還有《WIND BREAKER》配楡井秋彦，粉絲直呼終於等到他大放異彩！

他的興趣跟小秘密

他小時候看媽媽追木村拓哉的劇，才決定要當演員，超崇拜Kimutaku到現在～為了拍戲還特地去考中型機車駕照，認真起來超帥！

籃球棒球也玩得很好，私下就是個陽光運動男孩，IG偶爾po開皇冠的照片，粉絲都說這男人味快溢出螢幕了😏

粉絲現在有多瘋他

IG每次更新，自拍一出就是「大聖くん請看我」「這笑容犯規」「快來當我老公」，留言區熱度完全不輸當紅偶像～很多人是《First Love》之後入坑，現在變成鐵粉，

看他一步步從陪小孩的哥哥變成劇裡的深情男主，都覺得超感動。還有人常翻出他以前的兒童節目片段，說「當年就知道你會火」，整個粉絲圈氛圍溫馨到不行！

Japhub小編有話說

木戶大聖真的越看越順眼，從那種鄰家大哥哥的親切感，到現在戲裡又暖又深情的魅力，簡直進化得太完美😊 29歲還能保持這種乾淨的少年味，卻又有成熟男人的穩重，

難怪劇約接不完～希望2025年他的新電影和聲優作品都能大紅，讓更多人認識這個低調又努力的暖男！

你是被他的笑容收買，還是劇裡的深情眼神比較致命？快來留言區跟我聊聊，小編等著聽你的入坑故事呢～🚗