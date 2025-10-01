靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
22歲木村光希解放「緊緻馬甲線」首拍內衣廣告！3招超自律作息練成健康性感身型
木村拓哉22歲大女兒木村光希首度拍攝內衣廣告，成為意大利內衣品牌Calzedonia大使，照片一曝光，瞬間引爆網友熱議！身著性感蕾絲內衣的她，展現結實馬甲線與健康曲線，完美身形令人驚嘆，絲毫不輸專業模特兒，證明「星二代」不只靠臉吃飯，更有實力撐起時尚舞台。
光希從14歲以作曲家身份出道，參與母親工藤靜香30週年專輯，15歲登《ELLE JAPON》封面，18歲走Chanel大秀，今年更主演韓國漫畫《女神降臨》電影版，演技獲讚「自然不造作」。今年3月16日，她更於香港亞洲電影大獎奪「亞洲飛躍演員獎」，國際影響力再上一層樓。內衣廣告可說是她事業新里程碑，網友直呼：「這身材管理太神了，遺傳爸媽的運動基因吧！」
木村光希身材管理秘訣1. 養成規律作息
光希的身材管理秘訣源自家族健康哲學，她分享疫情期間養成規律作息：早餐9點固定吃高蛋白食物如雞蛋與希臘乳酪，午餐選海鮮或瘦肉搭配大量蔬菜，晚餐則提前至下午3點，之後斷食16小時，促進代謝與脂肪燃燒。
木村光希身材管理秘訣2. 保持低糖低脂飲食
她強調避免油炸、加工食品，甜點只選黑巧克力或水果，保持低糖低脂。
木村光希身材管理秘訣3. 有氧結合瑜伽增強核心肌群
運動方面，每週3次有氧結合瑜伽，增強核心肌群與柔軟度，疫情期間更在家跟隨線上課程鍛鍊，維持腹肌線條。光希笑稱：「規律飲食與運動不只塑身，還讓皮膚透亮，精神更好！」。她結合遺傳優勢與後天努力，22歲已成為與爸爸同樣耀眼的健康偶像。
