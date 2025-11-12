木村拓哉小女兒的瘋狂進擊！ Chanel走秀後轉拍鬼片！

媽媽專輯裡藏了14歲的作曲神童

還記得2017年嗎？工藤靜香的《凛》裡突然冒出三首歌：《鋼の森》、《カスミ草》、《Time after time》，作曲人居然是她14歲的小女兒木村光希😲！

這丫頭從小玩長笛鋼琴，拿過ヤマノジュニアフルート大賽優秀獎，國際學校英文法文日常切換，西班牙語還在偷偷練，簡直是語言+音樂雙修怪獸。

15歲直接炸翻國際T台

2018年ELLE japon 7月號封面一出，日本人第二位而已，粉絲直接跪了：「這顏值是爸媽合體吧！」

廣告 廣告

同年Chanel巴黎秀場走秀，香奈兒美妝大使11月上任，ELLE Girl Rising Star獎抱回家，起步就全球同步，誰還敢說她靠爸😂。

內衣代言大膽到讓人噴鼻血

2021年Estée Lauder全球代言，日本第一人。2025年10月接Intimissimi日本大使，黑白內衣照po上IG，

358萬粉絲瞬間失控：「170長腿穿這個，螢幕都快融化了！」她笑說挑品牌就是想「試試不一樣的自己」，粉絲回：「妳試什麼都好看啊！」

恐怖片直接當女主角

2021年《牛首村》主演，清水崇的鬼片，2022年上映後藍絲帶新人獎到手，粉絲從「時尚小仙女」變「夜半驚魂」😂。2024年《TOUCH/タッチ》跟本木雅弘搭檔，

2025年1月上映；《Tornado》跟Tim Roth對戲，6月英國首映。最新《女神降臨》分前後篇，3月和5月連發，韓漫改編，渡邊圭祐CP感滿點，預售票直接被掃光。

2025年電影音樂綜藝三開花

今年給媽媽《明鏡止水》寫了《アイスコーヒー》和《I am ready》，7月還跑去MV《霙》客串，跟戶塚純貴演母女，甜到齁。3月亞洲電影大獎拿「亞洲飛躍演員」，

6月微博電影之夜「年度新銳演員」。綜藝首秀《しゃべくり007SP》2024年10月，2025年3月《イッテQ！》再戰，她笑說：「終於可以放鬆當傻瓜了！」

IG就是她的個人秀場

@koki 358萬粉絲，每天po時尚照、柴犬エトワール賣萌、d’Alba大阪活動現場噴霧秀，Bio寫「Go for it 🌼 I'm so proud of you 😘」，簡直雞湯製造機。活動一結束，粉絲排隊合照到腿軟，留言：「這笑容比保養品還治癒！」

訪談爆料超圈粉

2018年Modelpress她說：「心裡喊『就是現在！』就出道了，沒後悔。」2023年日刊體育訪談：「演技和做人都想追上爸爸。」

2025年Best Jeansist（親子首例）她笑翻：「翻爸舊照，果然帥炸，我得加油！」2022年デイリースポーツ談家庭：「想變成爸媽那種神仙夫妻。」導演私下誇：「鏡頭前氣場兩米八，音樂天分更逆天。」

網友梗圖玩到飛起

X上Intimissimi照討論串破萬：「這膽子，拓哉爸看完會暈！」Best Jeansist親子首例被刷：「家裡是藝術工廠吧，Cocomi姐長笛她作曲！」

IG留言：「170長腿+多語言，國際天花板！」「從Chanel到內衣，勵志到爆！」粉絲還P圖她wink配字：「爸媽的驕傲，圈內的麻煩精。」

Japhub小編有話說

木村光希不只基因逆天，她用音樂、T台、電影一步步打怪，2025年這波攻勢根本「星二代進化論」教科書。下次刷她IG，記得先備好紙巾，免得被那笑容電到手機掉地上😉