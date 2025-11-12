專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
木村拓哉小女兒的瘋狂進擊！ Chanel走秀後轉拍鬼片！
木村拓哉小女兒的瘋狂進擊！ Chanel走秀後轉拍鬼片！
媽媽專輯裡藏了14歲的作曲神童
還記得2017年嗎？工藤靜香的《凛》裡突然冒出三首歌：《鋼の森》、《カスミ草》、《Time after time》，作曲人居然是她14歲的小女兒木村光希😲！
這丫頭從小玩長笛鋼琴，拿過ヤマノジュニアフルート大賽優秀獎，國際學校英文法文日常切換，西班牙語還在偷偷練，簡直是語言+音樂雙修怪獸。
15歲直接炸翻國際T台
2018年ELLE japon 7月號封面一出，日本人第二位而已，粉絲直接跪了：「這顏值是爸媽合體吧！」
同年Chanel巴黎秀場走秀，香奈兒美妝大使11月上任，ELLE Girl Rising Star獎抱回家，起步就全球同步，誰還敢說她靠爸😂。
內衣代言大膽到讓人噴鼻血
2021年Estée Lauder全球代言，日本第一人。2025年10月接Intimissimi日本大使，黑白內衣照po上IG，
358萬粉絲瞬間失控：「170長腿穿這個，螢幕都快融化了！」她笑說挑品牌就是想「試試不一樣的自己」，粉絲回：「妳試什麼都好看啊！」
恐怖片直接當女主角
2021年《牛首村》主演，清水崇的鬼片，2022年上映後藍絲帶新人獎到手，粉絲從「時尚小仙女」變「夜半驚魂」😂。2024年《TOUCH/タッチ》跟本木雅弘搭檔，
2025年1月上映；《Tornado》跟Tim Roth對戲，6月英國首映。最新《女神降臨》分前後篇，3月和5月連發，韓漫改編，渡邊圭祐CP感滿點，預售票直接被掃光。
2025年電影音樂綜藝三開花
今年給媽媽《明鏡止水》寫了《アイスコーヒー》和《I am ready》，7月還跑去MV《霙》客串，跟戶塚純貴演母女，甜到齁。3月亞洲電影大獎拿「亞洲飛躍演員」，
6月微博電影之夜「年度新銳演員」。綜藝首秀《しゃべくり007SP》2024年10月，2025年3月《イッテQ！》再戰，她笑說：「終於可以放鬆當傻瓜了！」
IG就是她的個人秀場
@koki 358萬粉絲，每天po時尚照、柴犬エトワール賣萌、d’Alba大阪活動現場噴霧秀，Bio寫「Go for it 🌼 I'm so proud of you 😘」，簡直雞湯製造機。活動一結束，粉絲排隊合照到腿軟，留言：「這笑容比保養品還治癒！」
訪談爆料超圈粉
2018年Modelpress她說：「心裡喊『就是現在！』就出道了，沒後悔。」2023年日刊體育訪談：「演技和做人都想追上爸爸。」
2025年Best Jeansist（親子首例）她笑翻：「翻爸舊照，果然帥炸，我得加油！」2022年デイリースポーツ談家庭：「想變成爸媽那種神仙夫妻。」導演私下誇：「鏡頭前氣場兩米八，音樂天分更逆天。」
網友梗圖玩到飛起
X上Intimissimi照討論串破萬：「這膽子，拓哉爸看完會暈！」Best Jeansist親子首例被刷：「家裡是藝術工廠吧，Cocomi姐長笛她作曲！」
IG留言：「170長腿+多語言，國際天花板！」「從Chanel到內衣，勵志到爆！」粉絲還P圖她wink配字：「爸媽的驕傲，圈內的麻煩精。」
Japhub小編有話說
木村光希不只基因逆天，她用音樂、T台、電影一步步打怪，2025年這波攻勢根本「星二代進化論」教科書。下次刷她IG，記得先備好紙巾，免得被那笑容電到手機掉地上😉
其他人也在看
秋冬精品包必收清單！BV、Miu Miu、巴黎世家…背上就回頭率爆表，手滑也要買
秋冬精品包推薦：Bottega Veneta Veneta包初次亮相於2002年的Veneta包，可以說是Bottega Veneta的時尚DNA本尊—它不只是包，是一段編織進品牌靈魂的歷史。採用柔軟得像雲朵的小羊皮，以品牌招牌 Intrecciato 編織工藝打造，那股細膩的線條與手感，根本是低調奢華的代名詞。它...styletc ・ 17 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
關詠荷淡岀幕前赴廿年之約與粉絲見面 寵粉承諾10年後再見
昔日TVB當家花旦關詠荷（Esther），自從結婚產女後便淡岀娛樂圈，將焦點放在家庭上。現年61歲的關詠荷很重情義，一直銘記着與粉絲20年前的約定，並在日前赴約。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 18 小時前
冼拿贏施華利夫闖年終賽4強
【Now Sports】世界排名第1球手冼拿，周三無驚無險直落兩盤打敗施華利夫，在小組兩連勝晉身ATP年終賽4強。冼拿（Jannik Sinner）自從於2023年美國公開賽後，不曾被施華利夫打敗，這次交手同樣佔上風，首盤鬥到第10局憑一次上網得分，成功破發先贏6:4。第2盤，他於第6局再度破發，最終再贏一盤6:3，在歷時1小時38分的波格組比賽以盤數2:0獲勝。由於艾加阿利亞在「頭場」打敗舒爾頓，與施華利夫同樣1勝1負，兩人將於周五決生死，兩戰全勝的冼拿則提早鎖定晉身4強。全場打出12個Ace球，並7次挽救被破發分的冼拿，據報早段受手部問題困擾，結果仍能順利晉級，他賽後說：「我認識Sasha（施華利夫）一段長時間，今天我們改變了一點兒戰略，幸運地我兩盤都只需要破發一次足以獲勝。」now.com 體育 ・ 1 小時前
今年二度開刀 哥華傑治令達歷憂心
【Now Sports】曼城中場哥華傑治將在今年內第2次接受手術，令克羅地亞國家隊主帥達歷也擔憂愛將能否代表國家出戰明夏世界盃。哥華傑治（Mateo Kovacic）在今夏世冠盃前接受了跟腱手術，也令他錯過了曼城新球季的季初比賽，直至上月英超對愛華頓一役，終於復出，但在這場比賽以及歐聯對維拉利爾後，其阿基里斯腱再次出現不適，根據領隊哥迪奧拿上周表示，他要再施手術，又要再缺席一段長時間。有傳哥華傑治現在最快也要等到明年2月才可以回歸，而達歷日前出席克羅地亞國家隊的記者會時，也表示不希望這名31歲中場會因傷缺席世盃決賽周：「我們還是想相信他會和我們一起參加世界盃，最好是3月就可以回到國家隊備戰。傷病和手術對他的心理造成很大的影響，我認為他面對這一切時會很艱難，但也祝願他能克服障礙。」克羅地亞仍未正式出線，但他們在歐洲區L組目前排第1，只要在今月剩餘的兩場比賽取得足夠積分，就可以順利躋身決賽周。now.com 體育 ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
凱悅酒店集團近日宣布，將於2027年在香港開設首間Andaz安達仕酒店，選址中環威靈頓街118號，成為Central Crossing綜合發展項目的一部分。這是品牌在港的首次亮相，帶來125間客房及套房外，還有品牌標誌性的「Living Room」社交空間，期待Andaz在港開展新一章。更是一場文化與創意的深度交融。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
英國揭黑幫自製假減肥藥 包裝仿真如真品 檢獲數萬支「減肥筆」︱Yahoo
【Yahoo健康】英國醫療與健康產品監管局（MHRA）警告，有黑幫開始自製帶有品牌包裝的減肥藥，外觀仿似正牌藥物，對公眾安全構成重大威脅。MHRA 刑事執法部門主管莫林（Andy Morling）表示，近月出現新模式，罪犯投放資金設計包裝與品牌，將產品冒充真品出售。Yahoo 健康 ・ 9 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吃老鼠撐35天！她海島求生賽瘦14公斤拿獎金
[NOWnews今日新聞]中國上近期有許多「荒野求生挑戰賽」，參賽者投入戶外力拼生存時長，吸引網友觀眾。而近期在浙江溫州的一場海島求生賽，第三名的 25歲東北女孩在島上靠吃老鼠、吃海鮮生存了35天，成...今日新聞 ・ 19 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
全智賢罕談婚姻！首度上YouTube節目甜曝與執行長老公的戀愛過程
節目中，全智賢被設定為「四姐妹」之一，聊天內容從工作聊到家庭，氣氛輕鬆自然。當話題轉到戀愛與婚姻時，她笑著坦言自己當時並不想去相親，但朋友極力撮合、盛讚男方「超帥」，雖然她嘴上堅決說不要，但最後還是「身體很誠實地出現在現場」。閔孝琳、太陽久違合體被酸「變...styletc ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前