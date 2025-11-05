木村大女心美爆戀情 暗撻排球員斷正

【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香的24歲長笛演奏家大女心美(Cocomi)，入行以來首爆緋聞！一向出名是排球迷的她，被爆撻著29歲日本排球國家隊運動員小川智大，上月中便被斷正在大阪密會拍拖！

小川現正效力於大阪的球隊「三得利太陽鳥」，與混血排球男神高橋藍是隊友。上月中，準備乘新幹線返回東京的心美，被拍到現身新大阪車站與男友送別。離開前，兩人都依依不捨，心美更忍不住在閘口前親吻對方臉頰。心美此行在大阪開騷，逗留了近一星期，趁機密會男友。據知兩人拍拖長達兩年，雖然分隔東京及大阪兩地，但感情有增冇減。為掩人耳目，兩人盡量會在家中約會，去年4月更曾一同赴韓國旅行。

小川相當保護這段戀情，面對傳媒追問是否和木村心美交往中，他起初猶豫了一下，隨後表示：「私人問題不便回答，因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉。」得知被拍到在新大阪車站的親蜜相片後，小川才鬆口說：「我們關係很好。」心美曾直播裡表示未來男友，一定要找比爸爸還型，小川被問到心美是否覺得他比木村拓哉有型？他笑笑說：「這個我就不清楚了。」至於心美方面未有回應，而爸爸木村近日成為眼鏡品牌的代言人，拍攝新廣告，展示「四眼」熟男魅力。

