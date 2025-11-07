木村心美計程車親吻內幕！ 星二代從韓國遊到關西公寓！

從韓國遊到關西公寓的甜蜜同居

故事從2024年元旦說起，木村心美和小川智大低調交往2年，同遊韓國的照片後來被翻出，粉絲直呼「太配了」。10月13日，她在關西長笛獨奏會演出結束後，沒回酒店而是直奔小川位於大阪的公寓，

據文春狗仔跟蹤，兩人4天3夜甜蜜相處。東洋經濟報導，木村心美從小精通法英兩語，慶應義塾大學文學部畢業，擅長長笛和小提琴，2021年出道專輯《C》賣破10萬張，粉絲愛她那氣質長笛女神范兒。

小川智大則是日本男排國家隊自由球員，29歲的他身高188cm，2024年V聯賽MVP，球場上飛身救球帥氣爆表。

兩人異地戀（她東京他大阪），卻因音樂和運動的共同點黏緊，網友調侃：「優雅長笛配飛身排球，這CP太養眼！」這種日常，總讓人羨慕到牙癢。

計程車內的親密吻別畫面

狗仔捕捉的畫面辣眼睛！優車內兩人身影交疊，小川智大輕撫心美的臉，關西結束後車站吻別，他還親吻她的左臉頰，優車內溫柔低語，文春直呼「新婚般親密」。

小川後來面對媒體追問，愣了下說「私人事不便說，每句話都可能影響大家，所以抱歉」，但承認「我們關係很好」，被問「在她心裡你比爸爸帥嗎？」他笑答：「不清楚，但關係很好。」

木村心美暫無回應，但她的IG @cocomi_553_official 粉絲漲到50萬，常po長笛演出照和旅行自拍，粉絲留言：「優車內甜蜜，閃婚在即？」

據Yahoo新聞，這對CP從音樂會後同居開始，粉絲腦補「星二代遇上運動王子」，熱度燒到ORICON頭條。這種吻別，這親密總讓人覺得愛情像球賽——飛身救球，甜蜜得分。💋

父親木村拓哉的「帥爸」光環

這戀情曝光，木村拓哉粉絲五味雜陳！他曾說「女兒談男友要帥過我才行」，小川身高188cm球技帥氣，網友笑：「優車內親吻，帥爸標準及格！」

木村心美從小在芬蘭波多黎各長大，慶應文學部畢業，2021年長笛專輯爆紅，2024年Dior代言人，妹妹光希是VOGUE封面女王，姐妹檔「最強星二代」名聲遠播。

東洋經濟報導，她長笛演出常邀爸媽捧場，木村拓哉IG po女兒合照獲百萬讚。粉絲在PTT八卦版po：「心美戀排球王子，拓哉會不會飛大阪把關？」

香港LIHKG調侃：「星二代談戀愛，帥爸標準高，優車內親密，閃婚夢碎？」這種父女，這光環總讓人羨慕到五體投地。🎼

粉絲的瓜吃到飽熱議

事件一出，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「木村心美計程車吻別，甜蜜爆表！」香港讀者笑：「小川智大親臉頰，星二代CP萌！」有人羨：「異地戀還這麼甜，學起來！」；

有人調：「優車內交疊，文春狗仔神助攻。」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「閃婚在即」，心美IG漲粉，po關西演出照獲讚。

兩人低調，經紀公司無回應，但網友腦補「音樂會後公寓甜蜜，排球王子撒嬌版」。這種瓜，總讓人邊吃邊嘆：星二代戀愛，永遠是焦點。🍉

