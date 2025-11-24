木村拓哉大女戀排球男神！木村心美男友小川智大是真正的《排球少年!!》

【Now Sports】皇家馬德里周日西甲作客艾爾切前，竟在股東大會上因誤用對方前鋒安達施華的照片，最後要為此出聲明道歉。在股東大會上，皇家馬德里有一個緬懷環節，為7月車禍去世的迪奧高祖達兄弟哀悼，但工作人員卻在影片播放中用錯相片，誤將目前效力艾爾切的葡萄牙前鋒安達施華（André Silva），當成祖達弟弟、生前效力葡甲彭拿費爾的安德列，導致球會要發聲明致歉。「我們就此事向艾爾切及安達施華致歉，誤將他的照片放在了球會官方影片的悼念畫面中，而不是利物浦球員迪奧高祖達弟弟安德列施華的照片。」皇馬在一份聲明中寫道：「我們對此次事件深感遺憾。」安達施華曾代表葡萄牙國家隊出賽53場，射入19球，是2018和22年世界盃大軍成員。他與祖達在波圖曾做過隊友，亦效力過AC米蘭、法蘭克福和萊比錫等球會。

now.com 體育 ・ 1 小時前