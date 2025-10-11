木村拓哉戴 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 型爆登場！買錶送平板 / 手環 禮遇超豐富

HUAWEI 創新穿戴裝置強勢登陸！WATCH GT 6 系列、WATCH Ultimate 2 及 WATCH D2 將於即日正式開賣，推出多重豐富禮遇!

今次 HUAWEI 再度邀請日本天王巨星及潮流達人木村拓哉，二度擔任 HUAWEI WATCH GT 系列代言人。在最新宣傳片中，木村拓哉佩戴 HUAWEI WATCH GT 6 Pro，以型格姿態完美駕馭單車、跑步及越野跑、高爾夫球與滑雪四大戶外運動場景，展現出時尚與運動的完美結合。HUAWEI WATCH GT 6 系列不僅帶來最長 21 日的超凡續航力，更具備更精準的衛星定位表現，實現穿戴科技的全面革新。想率先感受木村的魅力與手錶的卓越性能，立即點擊觀看宣傳片：

木村同款手錶 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 官方零售價由 $2,499起，提供三款配色選擇，包括曜石黑搭配黑色氟橡膠錶帶售 $2,499 、琥珀棕搭配棕色複合編織錶帶售 $2,799，以及鈦空銀搭配鈦色鈦金屬錶帶售 $3,499。購買即送 HUAWEI Band 10 智能手環、棕色複合編織錶帶、三個月 Health+ 會員體驗及智能體脂磅，禮品總值豐富。

HUAWEI WATCH GT 6 則提供 46mm 及 41mm 兩種尺寸，官方零售價由 $1,699 起。46mm 版本備有雅丹黑搭配黑色氟橡膠錶帶售 $1,699、冰川灰搭配灰色複合素皮錶帶售 $1,999，以及原野綠搭配綠色複合編織錶帶售 $2,099；41mm 版本則有流光紫搭配紫色氟橡膠錶帶售 $1,699、浮光白搭配白色複合素皮錶帶售 $1,999 ，以及淺金色搭配淺金色米蘭尼斯錶帶售 $2,299。購買即送 HUAWEI Band 10 智能手環、氟橡膠錶帶深空灰或冰晶粉選擇、三個月 Health+ 會員體驗及智能體脂磅。

同場開賣的還有 HUAWEI WATCH Ultimate 2，官方零售價 $6,999 起，提供蒼穹黑搭配黑色氟橡膠錶帶售 $6,999，以及蔚海藍搭配藍白雙色氟橡膠錶帶及鈦金屬錶帶售 $7,999。購買即送 HUAWEI MatePad 11.5 平板電腦、三個月 Health+ 會員體驗、Care+ 延保服務及智能體脂磅，買手錶同時免費獲得平板電腦，極具吸引力！

此外，HUAWEI WATCH D2 星雲藍搭配藍色複合皮革錶帶，官方零售價為 $2,999 ，購買即送 HUAWEI Care+ 延保服務及智能體脂磅，全面守護用家健康。

HUAWEI 這次推出的多款穿戴裝置，不僅在功能上全面升級，更結合時尚設計與實用禮遇，為消費者帶來前所未有的智能穿戴體驗。無論是運動愛好者或注重健康人士，都能找到適合自己的選擇。

