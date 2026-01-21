寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
從木村拓哉多焦時尚到《冰雪奇緣》女王系，今年時尚眼鏡怎麼選？最完整配鏡清單一次整理
眼鏡，早已不只是「看得清楚」的工具，而是直接影響臉型比例、氣場與整體風格的重要配件。一副選得好的眼鏡，不只能修飾五官，更能讓整體狀態看起來更穩定、有精神。從精緻如珠寶的設計、多焦點鏡片的機能進化，到動漫IP與極簡美學的跨界合作，今年的眼鏡市場，已經成為一場關於風格與生活態度的選擇題。
1.戴在臉上的輕珠寶！OWNDAYS《冰雪奇緣》匠心聯名系列
自迪士尼動畫《冰雪奇緣》上映以來，艾莎與安娜的故事感動無數大小朋友。今年冬天，日系眼鏡品牌OWNDAYS再度攜手Disney Consumer Products，推出全新《FROZEN | OWNDAYS》冰雪奇緣聯名眼鏡系列，同時推出大人和小孩款，讓你可以跟寶貝帶出親子時髦款。不同於以往偏向角色周邊的設計，本次系列在日本上市後即被形容為「戴在臉上的輕珠寶」，讓眼鏡不只是配件，而是一種氣場的延伸。
本系列共推出5款設計，靈感分別取自艾莎的冷冽高貴與安娜的溫暖堅毅。鏡腳鑲嵌奧地利施華洛世奇水晶，鏡腳尾端運用雷射雕刻與特殊切削工藝，重現雪花、艾倫戴爾國花「番紅花」等經典元素，將《冰雪奇緣》的奇幻世界細膩地濃縮於鏡框之中。
大人款眼鏡包括Anna款和Ice Magic款、Snow Queen款，Anna款是圓形金屬框柔和修飾臉部線條，鏡腳融入番紅花圖騰，鼻橋採用Milgrain細緻滾邊工藝，低調卻充滿力量感。而Ice Magic款則是多邊形幾何切角展現現代女性的俐落知性，冰藍色半透明鏡腳如同冰雪流轉。Snow Queen款是經典波士頓框型百搭修飾臉型，雪花雷雕與金屬裝飾細節閃耀卻不張揚。大人小孩款都採採用輕量高彈性的TR90材質，兼顧舒適與安全，讓冰雪魔法成為親子之間的默契連結。
2.戴上多焦點，我帥氣依舊！OWNDAYS×木村拓哉多焦點革命
當多焦點眼鏡仍被貼上「顯老」標籤時，OWNDAYS選擇邀請全球品牌大使木村拓哉正面回應。以「進化中的大人」為主題推出第2彈形象廣告，透過「鱷魚」象徵外表不變、內在持續進化的概念，重新定義成熟世代的視界選擇。 由木村拓哉演繹多焦眼鏡無疑是最好的詮釋，讓現在邁入有老花卻想維持年輕的世代門，找到了更時髦的新選擇！
OWNDAYS多焦點鏡片讓度數由上至下自然過渡，一副即可看遠、看近，無需頻繁更換眼鏡。
3.極簡零失誤選擇！Studio Doe DAYFORM蔡司鏡片系列
致力於打造極簡經典的Studio Doe，首度推出DAYFORM眼／墨鏡系列，以不挑臉型的方圓框比例為核心，全系列標配ZEISS蔡司鏡片。抗藍光款可阻隔95%有害藍光，墨鏡款具備UV400防護，成為出門前不需思考的零失誤單品。
為亞洲臉型而生的日常舒適DAYFORM系列針對亞洲臉型進行細節微調，搭載活動式鼻托設計，穩定不壓鼻，即使長時間配戴依然輕盈自在。簡約框型具備高度穿搭相容性，無論日常通勤或正式場合，都能自然融入造型，展現不費力的Effortless Chic。而隨附的皮質掛手眼鏡包盒同樣講究，超級有質感的外型，加上磁吸開合與掛手式設計，讓收納也成為造型的一部分。
4.動漫迷必收！眼鏡市場《葬送的芙莉蓮》聯名系列
日本眼鏡品牌眼鏡市場攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，以芙莉蓮、費倫、修塔爾克、勇者欣梅爾為靈感，推出4款鏡型、12種配色。從手杖化為鏡腳、勇者之劍與角色象徵物細節，到鏡框與鏡腳的配色巧思，讓粉絲在日常配戴中，也能與角色並肩同行。
說到「逆生長」只服許路兒！50歲戴老花眼鏡也超美:這不是阿姨根本是少女！
