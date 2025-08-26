天文台料低壓區本週中入南海
木村拓哉這「暖心舉動」表現國民偶像級品行修養，令人多次愛上、不只顏值的親民魅力
木村拓哉又再發放暖心魅力！繼驚喜突擊 101 歲祖母級粉絲，邀請婆婆坐直升機看演唱會的心願，木村大神再度發功，緊握廚師辛勤工作的手，盡顯大方得體的親民修養！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
木村拓哉積極營運自己的 YouTube 頻道，最近的「木村拓哉前往家庭拉麵店」生活影片中，前往神奈川縣的「厚木家」拉麵店，店家一向「嚴禁攝影」禁止任何形式的拍攝，特地為木村拓哉打破禁例。作為粉絲的店主更熱情地與木村拓哉互動，讓人能更貼近大神的日常親民生活。
木村拓哉用餐完畢後，除了為店家簽名留下印記，離開前更逐一與餐廳員工握手道別。由於店家拉麵加入濃厚的雞油，因而一名廚房人員直言「我的手很油很髒」，木村卻主動握緊他的雙手，並示意請鏡頭拍下店員佈滿厚繭的掌心，並說下窩心的一番說話，實在太溫暖了！
「我希望讓大家知道，（美味的拉麵）全是多虧了這雙手。」 －木村拓哉
木村大神尊重職人的心意引起全城熱議， 影片於 8 月 16 日上載，至今已達 400 萬點閱率。除了帥出天際的極高顏值，真誠地與職人互動，不單為流量而拍攝影片，難得的好人品才是令這款國民偶像能緊抓人心的頂尖魅力呢～
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡
《玻璃之心》35歲町田啓太引爆「長髮男」熱潮！不經意咬結他撥片帥翻天，網民：又淪陷在長髮男裡了
其他人也在看
潮語｜「Delulu」、「Skibidi」被列入劍橋詞典？00後常說的流行語，到底點解？
潮語何其多，當你還在問什麼是「sldpk」，00後在說的「delulu」、「skibidi」已經被權威的劍橋詞典納入其中。近日，劍橋詞典宣布新增超過6,000個詞彙，當中一些更是流行用語，如「delulu」、「skibidi」、「tradwife」、「quiet quitting」等。當你在社交平台上，看到理解不能的用語時，現在都可以在劍橋詞典裡找到官方解析了！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
遭粉絲強摟對嘴親 YOUNITE恩湖受害現場曝
[NOWnews今日新聞]男團YOUNITE是由BRANDNEWMUSIC在2022年推出的新生代團體，近日團體前往巴西表演，沒想到成員恩湖居然被當地粉絲摟著肩膀嘴對嘴強吻，雖然當下他快速的躲開，該名...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
沙田馬場開鑼！樂壇小天王張天賦（MC）現身獻唱 不能錯過一系列美食優惠/限時購物禮遇
經過暑假休息，「2025/26馬季開鑼日」將於9月7日（星期日）在沙田馬場隆重舉行，為新一季賽馬之旅揭開序幕，今年更找來人氣歌手張天賦現身獻唱，當然不能錯過的更有一連串精彩刺激賽事，場內亦準備了盛大開幕儀式及醒獅表演、入場免費精美禮品2以及特式主題美食。大會更推出「沙田馬場日日賞：馬季開鑼大抽獎」，送出總值超過88萬港元豐富獎品！Yahoo Food ・ 2 小時前
「潦草化妝法」爆紅吸引逾百萬人讚好，3分鐘完成全妝！懶人必學快速妝容教學，只需用到粉底＋腮紅棒
最近在網上大熱的「潦草化妝法」正席捲社交平台，百萬網紅LENA拍攝的教學短片甚至超過了4千多萬的觀看次數，相當誇張！「潦草化妝法」僅靠粉底與腮紅棒這兩件單品，便可於3分鐘內完成一個精緻的偽素顏妝。不同於傳統化妝程序，透過幾個重點手法上妝，看似隨性卻能瞬間提亮膚色，打造出一種天生好膚質的妝容！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅
農曆七月（俗稱鬼月）是中國農曆一年的第七個月份，2025年農曆七月的開始和結束時間分別為8月23日至9月21日，鬼門開時間是8月22日晚上11點，鬼門關則是9月20日晚上11點。來到鬼節，玄學天后雲文子提提你，「這3個生肖」要特別注意易「撞邪撞鬼」，還有這7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避忌！Yahoo Style HK ・ 1 天前
恒大今日正式除牌 停牌前市值縮至21.5億元
中國恒大(3333.HK)自2024年1月29日起停牌，一直復牌無期，表示無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核，將於今日(25日)正式在聯交所除牌。infocast ・ 17 小時前
IKEA易潔鑊用10次即黐底!?港女炒牛肉燒焦鑊引熱議 網民點出3大烹飪技巧問題
易潔鑊是不少家庭的廚房必備品，消費者往往對其不能期望甚高。一名網民於近日在社交平台分享，其購買的IKEA易潔鑊在使用約10次後嚴重「黐底」。事主質疑自己使用方法是否正確，抑或產品未如宣傳般出色，事件迅速引起網民熱議。Yahoo Food ・ 51 分鐘前
1天只睡2小時！26歲金娜妍「眼睛長皰疹」像熔岩在燒 醫：恐留永久疤痕
中職味全龍韓籍啦啦隊員金娜妍近日透過社群平台透露，因長期睡眠不足導致免疫力下降，竟罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，病灶還長在眼睛周圍，恐有留疤風險。她坦言平時常常一天只睡2小時，免疫力出狀況才導致生病，還硬撐著戴眼罩上場應援，敬業精神讓粉絲既心疼又擔憂。姊妹淘 ・ 19 小時前
十二星座寵妻模式神解析！暖男、霸總還是撒嬌精？老公寵愛全圖鑑
牡羊座：火爆爺們變身「忠犬系小老公」 外表強勢，卻在老婆面前秒軟化。被念時滿臉委屈，卻還是乖乖幫忙，甚至深夜跑 […]姊妹淘 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 23 分鐘前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查｜Yahoo
今早約 6 時 18 分，屯門藍地亦園路一名男子報案，指發現上址一名男子昏迷，倒臥橋底。救護員接報到場，發現男事主頭部流血，當場證實男事主死亡。至於停泊在附近的一輛私家車，車上亦有血跡。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店
今年6月主打番茄湯底的「番茄師兄」於網上發文為灣仔及深水埗分店尋求頂手，直言生意慘淡，難抵成本壓力，需要壯士斷臂。事隔不過兩月，灣仔店於7月已率先結業，而店主日前亦於社交平台發文指深水埗店將於8月底結業，文中「衷心感謝過去七年曾經支持我們的朋友」，同時強調位於荔枝角的最後一間「番茄師兄」分店及另一品牌「米青蛋包飯公司」將繼續維持服務。Yahoo Food ・ 1 小時前
TEEN TOP出道15週年演唱會 票價位置圖公開
[NOWnews今日新聞]韓國人氣男團TEENTOP迎來出道15週年，今（25）日宣布10月5日於ZeppNewTaipei舉行演唱會《2025TEENTOPWEGONNAROCKITDROPITTO...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
《偷偷記得》絮語音樂劇場｜梁祖堯構思全新劇本療愈觀眾難以言喻的傷痛 岑寧兒首度參演舞台劇mean爆舞台
在過去暑假風車草劇團為大家帶來了瘋狂喜劇《Di-Dar》後，全新劇目《偷偷記得》則以感性行先。編劇兼主演的阿祖介紹道：「今次定要創作一個純感性嘅故事，裏面有好多音樂，因為劇中嘅角色喺日常生活中，好難講出自己嘅感受，但最好就是用音樂去講的呢啲嘢，既然要唱歌，我哋就搵咗Yoyo，我諗呢次會係一個療癒嘅旅程，希望呢部戲俾到大家一種勇氣同埋動力，就是好好諗返嗰啲好好嘅嘢，偷偷地記住嗰啲美好嘅嘢，然後就繼續向前行，儘管唔知第時係點，或者第時會更加差還是點都好，但是喺呢一刻都有一種勇氣行落去。」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Sana奪日最美KPOP女星冠軍！子瑜不是第一
[NOWnews今日新聞]日本知名排名網站GooRanking日前以「最美20代K-POP韓國女星」為主題，進行網路票選活動，近日公開結果，火速引發熱議。TWICE成員Sana成功拿下冠軍，打敗同團成...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
金泰希鏡頭前淚崩！育兒5年認「壓力巨大」 Rain太寵女兒：對孩子什麼都說好
韓國女神金泰希睽違15年登上談話節目《You Quiz》，難得在鏡頭前落淚分享婚後生活。她坦言為了照顧兩個女兒，整整5年幾乎耗盡所有精力，更直言「比起生孩子，養孩子更辛苦」，因為壓力太大，有時會忍不住宣洩在媽媽和老公身上，真實告白引發許多媽媽共鳴。姊妹淘 ・ 18 小時前