木村拓哉這「暖心舉動」表現國民偶像級品行修養，令人多次愛上、不只顏值的親民魅力

木村拓哉又再發放暖心魅力！繼驚喜突擊 101 歲祖母級粉絲，邀請婆婆坐直升機看演唱會的心願，木村大神再度發功，緊握廚師辛勤工作的手，盡顯大方得體的親民修養！

木村拓哉積極營運自己的 YouTube 頻道，最近的「木村拓哉前往家庭拉麵店」生活影片中，前往神奈川縣的「厚木家」拉麵店，店家一向「嚴禁攝影」禁止任何形式的拍攝，特地為木村拓哉打破禁例。作為粉絲的店主更熱情地與木村拓哉互動，讓人能更貼近大神的日常親民生活。

木村拓哉用餐完畢後，除了為店家簽名留下印記。（YouTube: 木村拓哉官方頻道）

一名廚房人員直言「我的手很油很髒」，木村拓哉卻主動握緊他的雙手。（YouTube: 木村拓哉官方頻道）

木村拓哉卻主動握緊店主雙手，並示意請鏡頭拍下店員佈滿厚繭的掌心。（YouTube: 木村拓哉官方頻道）

木村拓哉用餐完畢後，除了為店家簽名留下印記，離開前更逐一與餐廳員工握手道別。由於店家拉麵加入濃厚的雞油，因而一名廚房人員直言「我的手很油很髒」，木村卻主動握緊他的雙手，並示意請鏡頭拍下店員佈滿厚繭的掌心，並說下窩心的一番說話，實在太溫暖了！

「我希望讓大家知道，（美味的拉麵）全是多虧了這雙手。」 －木村拓哉

難得的好人品才是令這款國民偶像能緊抓人心的頂尖魅力！(YouTube: 木村拓哉官方頻道）

木村大神尊重職人的心意引起全城熱議， 影片於 8 月 16 日上載，至今已達 400 萬點閱率。除了帥出天際的極高顏值，真誠地與職人互動，不單為流量而拍攝影片，難得的好人品才是令這款國民偶像能緊抓人心的頂尖魅力呢～

26歲趙露思「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現！

