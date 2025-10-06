木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。
落合宏理操刀設計 橫間襪賣破 2800 萬對
Convenience Wear 找來日本時裝品牌 FACETASM 主理人落合宏理擔任創意總監，這位曾為 2016 年里約奧運閉幕式設計服裝的設計師，將便利店的藍、綠、白品牌色調融入設計當中。品牌以「好素材、好技術、好設計」為宗旨，主打基本款服飾如 T-shirt、襪、內衣褲等日常必需品。
在眾多 Convenience Wear 的產品中，其中最成功的單品非橫間襪莫屬，這款以 FamilyMart 經典配色設計的三間襪，厚身、透氣又具抗菌除臭功能，瞬間爆紅。定價只需 429 日圓（約港幣 23），性價比極高。自推出至今，橫間襪系列累計銷量已突破 2,800 萬對，成為不少遊客必買手信。就連潮流教父木村拓哉也曾多次穿著這款襪子，令品牌人氣急升不少。
最近，位於東京港區芝浦的首間專門店，店內展示約 150 款產品，包括平時在便利店較難找齊的全線商品和尺碼。店舖特別設置試穿區和鏡子，讓大家可以親身感受衣物質地及版型，一改以往在便利店只能隔著包裝選購的限制。
與不同單位推限定款 文具系列同步登場
Convenience Wear 不只專注基本款，更積極與不同品牌跨界合作。如今年 7 月便與 Fuji Rock Festival 合作推出限定商品，包括印有音樂節主視覺的襪子、今治毛巾及圍巾等、與迪士尼、 Pokemon 合作，推出超可愛的抺手巾，還有與《Stranger Things》合作的毛巾及內褲。品牌亦與文具大廠 Kokuyo 共同開發文具系列，推出筆記本、原子筆、剪刀等產品，全部採用品牌標誌性的配色設計。
除了聯乘商品，店內還有多款獨家發售的秋冬新品，包括連帽衛衣、運動褲、Polo shirt、牛仔短褲等。當中最受注目的是與攝影師奧山由之合作的印花系列，將其攝影作品印製在 T-shirt 和手提袋上。另外還有專為夏季推出的 UV 防護系列，包括帽、太陽眼鏡和晴雨兼用傘等實用單品。如果大家去開東京旅行的話，記得去本店朝聖一下，可能會發掘到不少驚喜。
Famima Blue Front Shibaura S Building Store
地址：東京都港区芝浦一丁目1番1 ブルーフロント芝浦S棟3階
營業時間：7am-10pm（星期日及公眾假期休息）
網址：按這裏
