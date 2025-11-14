木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力

木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！

這位公認的日本男神，踏入50後的魅力有增無減，近年更積極地發展YouTube，當中GU一週穿搭更令網民大讚，以顏值來穿起GU的男人。從20就美到50的木村拓哉，每個階段都有不同的魅力，一起來回顧！

今年踏入53歲的木村拓哉，生日正日有女兒們在社交平台上分享他的美照：木村心美（Cocomi）就分享了一家人團在一起的溫馨照片，貼文跟爸爸說生日快樂之餘，亦寫著這位爸爸踏入53歲仍是一位很Cool、有型的爸爸。

至於小女兒木村光希（Koki）則分享了爸爸跟家裡狗狗玩樂的照片，一掃左看第二張照片，更是木村拖著女兒們到海灘玩樂的溫馨照片。照片中的木村大騷美好身型，光希跟爸爸說生日快樂的同時，亦不忙為爸爸的粉絲們帶來福利。

木村拓哉以SMAP身分出道是在1991年，19歲的時候，但原來他早於15歲時，被姑母偷偷將簡歷投向日本Johnny's事務所，當時因為以為是騙案，沒有即時去面試。後來被邀請多次才去面試，才會以「SMAP」身分成為偶像，也成為了木村在演藝圈的起點。

到了1996年，24歲的木村，以《悠長假期》裡頭的情深鋼琴家，瀨名秀俊，迷倒萬千少女。那一頭長髮，帶點頹廢抑鬱的模樣，成為當時很多男生的模仿造型，成為成很多女生的模範男友形象。《悠長假期》不但成為木村首次主演的劇集作品，也令他一炮而紅，是他的經典成名作。

在28歲事業巔峰之時，木村宣布與「上一世代的女神」工藤靜香結婚，二人只交往一年，在2000年的演唱會上，他自行宣布要結婚的消息，翌年迎來長女，木村心美。雖然結婚消息令大量女粉絲心碎，但他在《律政英雄》中飾演久利生公平，以及在《冰之驕子Pride》中飾演帥氣的里中春，無論是刑事或是冰上曲棍球隊長，均顯得份外投入，也把角色演活。為他再次捧上繼《悠長假期》後的另一高峰，也展現成家男人不一樣的瀟灑和魅力。

到了44歲，「國民團體」SMAP要解散了，木村也轉為獨立藝人，幕前工作亦開始有轉變，但步伐沒有停下來，在2019年以《假面飯店2：假面之夜》，首次拿下「第46屆報知電影獎」，為極其重要的影帝寶座。而現在52歲，影視作品轉移至網上平台，他的YouTube Channel更新速度都幾快，周不時都會因應粉絲要求，去試不同的餐廳美食，甚至接受挑戰，去國民品牌GU來個一週穿搭挑戰。親民貼地的舉動，令這位男神更入屋、更有親和力，難怪從年輕一輩到陪著他成長的「哈日」朋友，都視他為國民男神！

