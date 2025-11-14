最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！
這位公認的日本男神，踏入50後的魅力有增無減，近年更積極地發展YouTube，當中GU一週穿搭更令網民大讚，以顏值來穿起GU的男人。從20就美到50的木村拓哉，每個階段都有不同的魅力，一起來回顧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
今年踏入53歲的木村拓哉，生日正日有女兒們在社交平台上分享他的美照：木村心美（Cocomi）就分享了一家人團在一起的溫馨照片，貼文跟爸爸說生日快樂之餘，亦寫著這位爸爸踏入53歲仍是一位很Cool、有型的爸爸。
至於小女兒木村光希（Koki）則分享了爸爸跟家裡狗狗玩樂的照片，一掃左看第二張照片，更是木村拖著女兒們到海灘玩樂的溫馨照片。照片中的木村大騷美好身型，光希跟爸爸說生日快樂的同時，亦不忙為爸爸的粉絲們帶來福利。
木村拓哉以SMAP身分出道是在1991年，19歲的時候，但原來他早於15歲時，被姑母偷偷將簡歷投向日本Johnny's事務所，當時因為以為是騙案，沒有即時去面試。後來被邀請多次才去面試，才會以「SMAP」身分成為偶像，也成為了木村在演藝圈的起點。
到了1996年，24歲的木村，以《悠長假期》裡頭的情深鋼琴家，瀨名秀俊，迷倒萬千少女。那一頭長髮，帶點頹廢抑鬱的模樣，成為當時很多男生的模仿造型，成為成很多女生的模範男友形象。《悠長假期》不但成為木村首次主演的劇集作品，也令他一炮而紅，是他的經典成名作。
在28歲事業巔峰之時，木村宣布與「上一世代的女神」工藤靜香結婚，二人只交往一年，在2000年的演唱會上，他自行宣布要結婚的消息，翌年迎來長女，木村心美。雖然結婚消息令大量女粉絲心碎，但他在《律政英雄》中飾演久利生公平，以及在《冰之驕子Pride》中飾演帥氣的里中春，無論是刑事或是冰上曲棍球隊長，均顯得份外投入，也把角色演活。為他再次捧上繼《悠長假期》後的另一高峰，也展現成家男人不一樣的瀟灑和魅力。
到了44歲，「國民團體」SMAP要解散了，木村也轉為獨立藝人，幕前工作亦開始有轉變，但步伐沒有停下來，在2019年以《假面飯店2：假面之夜》，首次拿下「第46屆報知電影獎」，為極其重要的影帝寶座。而現在52歲，影視作品轉移至網上平台，他的YouTube Channel更新速度都幾快，周不時都會因應粉絲要求，去試不同的餐廳美食，甚至接受挑戰，去國民品牌GU來個一週穿搭挑戰。親民貼地的舉動，令這位男神更入屋、更有親和力，難怪從年輕一輩到陪著他成長的「哈日」朋友，都視他為國民男神！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
其他人也在看
62歲李連杰「逆齡回春」！脫衣打臉換心臟傳言，氣色紅潤、精神飽滿全靠這幾招
62歲「功夫皇帝」李連杰近年狀態驚人回春！他日前在社群曬出近照，頭髮烏黑、氣色紅潤，動作俐落有勁，整個人看起來比實際年齡年輕許多。和過去因病顯得消瘦憔悴的樣子相比，彷彿完全變了個人，讓網友驚呼：「這也太逆齡了吧！」姊妹淘 ・ 21 小時前
隔夜shibor升4.8個基點 報1.363厘
內地拆息走勢不一，上海銀行間同業隔夜拆息(shibor)升4.8個基點，報1.363厘。 一周shibor跌0.6個基點，報1.468厘。 一個月shibor無起跌，報1.518厘。 三個月shibor無起跌，報1.580厘。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
《HIBOR》隔夜港元拆息跌至2.08厘 創1個月新低
根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息 (HIBOR)，隔夜拆息報2.08667厘，創1個月新低。與按揭利率相關的一個月拆息報3.06351厘。 港元銀行同業拆息 時期│最新息率│變動(與上個交易日比較) 隔夜│2.08667厘│跌44.881個基點 一星期│2.6447厘│跌8.661個基點 一個月│3.06351厘│跌3.405個基點 三個月│3.46982厘│跌2.066個基點 六個月│3.39167厘│跌1.637個基點 十二個月│3.38411厘│跌0.071個基點 資料截至:2025-11-14 11:15 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
D奶壯壯意大利騷Quali 鏤空設計惹遐想
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），早前去歐洲旅遊散心的她，日前亦晒出一輯在意大利古老城市西恩納（Siena）拍下的性感美照，只見身穿酒紅色連身短裙的她，胸前的綁帶設計，令D Cup豐滿上圍若隱若現外，針織的鏤空設計更盡騷渾圓美臀，令人東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
全運會男子三人籃球 港隊 9:21 四川
【Now新聞台】全運會三人籃球男子D組的港隊，第二場分組賽不敵四川。 白衫的港隊首場分組賽兩分不敵重慶，今場一來就先輸3分。上場攻入8分的林俊達轉身勾手射入，今場取得4分，已經是全隊最高。隊友楊瑞鴻較後時間起手射入，為港隊追近過2比3，但之後就是四川隊控制大局。張殿梁攻入全場最高12分，帶領四川隊贏21比9，分組賽兩連勝，港隊則兩連敗。女子隊則於B組第二場以11比21不敵山東，分組賽連輸兩場。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
【萬寧】今日出位價（只限13/11）
萬寧官網限定出位價Nobi Nobi有機BB食品買二送一；脆米餅同蔬果小食等全部用優質泰國茉莉香米+新鮮蔬果，絕無添加、無麩質、無過敏原；適合每個成長階段，從糊、米餅，到米粉調味，全方位照顧BB營養！YAHOO著數 ・ 1 天前
伊東美咲要重啟月九女王路？ 12年不見人突然上徹子房！
兄弟姐妹們，滑到伊東美咲的IG了沒？@misaki_ito_official 隨手丟張夏威夷夕陽自拍，配文「ハワイの日常🌺」，讚數三千起跳Japhub日本集合 ・ 17 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025｜LG Ultragear OLED 電競顯示器破底價，六五折入手高配螢幕
Amazon Black Friday 確定於 11 月 20 日正式啟動，但精明的購物達人早已發現，有多項神級優惠其實已經悄悄上線！並中，LG 27 吋 Ultragear QHD OLED 電競顯示器在 Amazon 上以 65 折發售，只需 (HK$4,274) 就能免運費入手。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
新聞女王2｜50歲佘詩曼「Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿
《新聞女王2》近期成為熱話，「Man姐」佘詩曼人氣有增無減，亦有網民在Threads上分享她的訪問片段，當中一條問及她給女生建議的片段瘋傳，也許會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期熱選（14/11-18/11）
明治杏仁朱古力/夏威夷果仁朱古力 $29.9/2件、韓國HBAF系列果仁 $49.8/2件、La Bienfaisance Ch. Sanctus紅酒 $185/件、武平作蝦餅 $23.8/2件YAHOO著數 ・ 26 分鐘前
Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64
秋冬天氣開始乾燥，大家有發現髮絲開始毛燥，頭髮亦越掉越多嗎？秋季屬於頭髮的生長過渡期，老化的髮絲會掉下並準備好新髮生長，此時關鍵在於好好養護毛囊，選擇滋養效果的清爽洗護產品，自然能養出順滑而濃密的秀髮！適逢iHerb推出黑五優惠，洗護產品輸入優惠碼【NOV25BBPC】享8折優惠，Yahoo網購專員在iHerb尋找破萬好評的洗髮、護髮產品，讓大家秋冬更安心地養護髮絲！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
領展77億購澳洲3商場股權
領展（0823.HK）據報已向在澳洲上市的建築公司Lendlease，旗下規模達28億澳元的「澳洲優質房地產基金零售部」（Australian Prime Property Fund Retail），提出收購要約，打算斥資15億澳元（約76.6億港元），收購基金旗下三個商場各一半的股權，惟現階段暫未知道Lendlease會否接受要約。信報財經新聞 ・ 10 小時前
上水婦人打斜亂過馬路 被埋伏警員「斷正」截停影片瘋傳
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。《am730》正向警方查詢事件。 網民揶揄「佢揮一揮手，當係拒絕傳單咁講聲唔使啦唔該」、「佢真係抵罰喎」、am730 ・ 1 小時前
網上爆紅「髮量腰圍」10秒測出你屬於哪種髮量族群 少於6cm或已陷入脫髮危機！（附65折起韓國熱門生髮產品）
最近網上瘋傳一個「髮量腰圍」測試，只需需一條橡筋與一把軟尺，短短10秒就能快速揭曉你是否已陷入脫髮危機！其實頭髮濃密與否，不僅受基因影響，還與日常護理息息相關，從選擇適合的防脫洗頭水、頭皮精華，到保持頭皮潔淨與健康，每一步都能決定你的「髮量命運」！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴 圈中小富婆傳擁12套物業身家逾兩億
李彩華（Rain）當年以兼職模特兒身份入行及後轉為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、《分手勿語》等等。曾拍攝電影和電視劇，惟近年轉戰內地發展搵真銀，工作接踵而來，有指李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。近日（11日）係Rain嘅42歲生日，正日要喺工作中度過，不過佢喺生日前夕已經約咗好友慶生，仲有擁八舊腹肌嘅型男陪伴添呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
天水圍貨倉疑租客無錢走佬 義工發現12貓貓4龜斷水斷糧多日
【動物專訊】天水圍有貨倉租客疑財困欠債走佬，業主逐找朋友求助，爆開窗戶後赫然發現倉內有12隻英國短毛貓、兩隻盾臂龜及兩隻巴西龜慘被棄於貨倉內，而且貨倉已恍如垃圾崗般污糟，四周佈滿動物屎尿，經常協助動物的「阿德士多」於是前往協助，並緊急呼籲希望為12隻貓貓及4隻龜尋找暫託或領養人。 「阿德士多」的德姐表示，她昨晚收到求助，天水圍有一倉庫的老業主發現租客18日無出現，亦無交租，連日來多次嘗試都無法聯繫上。業主於是找朋友爆開窗戶，卻赫然發現倉有12隻貓，兩隻盾臂龜、兩隻巴西龜，而倉內環境非常惡劣，周圍貓屎貓尿，最令人心痛的是估計全部動物已斷水斷糧18日，已餓至非常虛弱，他們發現有貓貓更吃倉內的植物充飢，其中龜隻更滿口是糞便，估計他因太飢餓，唯有吃貓貓的糞便充飢。 德姐表示，業主的朋友立即買貓糧，從窗戶進入該倉內餵貓貓先，並發現貓貓全部非常飢餓，一放下糧食兜，所有貓貓一擁而上，不停搶食。業主朋友於是找德姐幫手。「我們在第二日已立即到現場視察、檢查同紀錄貓貓及龜龜情況，更發現數隻貓貓眼部受傷及感染，大部分非常瘦弱；龜龜除了一大一細既盾臂龜外，另外於小籠內還有兩隻不同品種的烏龜。」其中盾臂龜更整個香港動物報 ・ 2 小時前