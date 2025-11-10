最後一天！lululemon男裝低至3折
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」小川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
據日本傳媒《週刊文春》報導，木村心美和水川智大曾於去年同遊韓國，而且木村心美在關西舉辦長笛獨奏會後住進小川智大的公寓，看來戀情十分穩定！
作為木村拓哉與工藤靜香的愛女，網民一直指「很難找到比爸爸年輕時更帥的男友」，而作為動漫《排球少年》粉絲的她，曾回應指「要找到比爸爸年輕時更帥的另一半」，全網笑指「比木村年輕時帥的人根本不存在」！
木村心美現時為長笛演奏家，而小川智大則是日本男排國家隊的自由球員，同時效力「三得利太陽鳥太阪」球隊。男方身高 176 cm，現時被封為「世界最佳自由球員」，更於國家聯賽中摘下一銀一銅被認定為「國家級的排球新星」。
傳媒曾向小川求證戀情，而他保護女友心切而回應「不太談私事，我一句話會影響很多事，不方便多說」。當傳媒問及較輕鬆的話題「在 Cocomi 心裡，你是不是比爸爸更帥？」而他則笑指「哈哈，這個我不知道，我們關係很好」，實在太可愛了！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
58歲「一代豔星」彭美拉Pamela Anderson又有新戀情？73歲型佬「最強爸爸」Liam Neeson會否成為她第六任丈夫？
44歲胡定欣中秋節無預兆宣布結婚了！她也許是個節日浪漫派，在元宵節公布戀情、在中秋節就成為幸福人妻
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
其他人也在看
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 12 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
謝茜嘉艾芭被爆姊弟戀後首度拖影星男友出席公開活動
【on.cc東網專訊】現年44歲美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）今年初與結婚多年的老公Cash Warren離婚，而離婚後不久艾芭即被傳與33歲男星Danny Ramirez發展「姊弟戀」。一直發展地下情的她們日前終於以情侶姿態出席公開活動，正式公東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型
吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」Yahoo Style HK ・ 22 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」
參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
秀茂坪姊弟持刀擸風扇互襲｜中山爛尾樓港人爆集體維權｜蘇永康被誤傳幽會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔力撐丈夫｜11 月 11 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 11 日（週二）。本港今晚至明日大致多雲，初時有一兩陣微雨；明早市區最低約 21 度，新界再低一兩度，日間短暫陽光，最高約 25 度；吹和緩至清勁偏北風，離岸間中強風，高地達烈風程度，海有湧浪。展望週四、週五早上稍涼約 20 度；本週後期部分時間有陽光。明日最高紫外線指數約 5 ，強度中等。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
輕奢首飾Monica Vinader限時低至半價！Baroque珍珠吊墜低至$385/客製化18K鍍金項鏈$600｜雙11優惠2025
凱特王妃都加持的英國珠寶品牌品牌Monica Vinader開放雙11優惠專區，有1,359款寶石、珍珠、18K金等材質製造成的耳環、項鏈、戒指等首飾低至半價，款式比之前減價時選擇更加多，絕不是倉底貨！年尾參加聚會和約會時，不少朋友會想用精緻的首飾來搭配服裝，讓整套造型更加精緻。Monica Vinader質感好、價格親民，這次突發大減價非常適合買多幾款來襯衫。感興趣的朋友，優惠只剩下最後兩日，大家記得快手去入貨啦！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沈卓盈嫁富商後被指專注相夫教子 否認退出娛圈同時享受事業與家庭
曾為TVB小花的沈卓盈（Jessie）自從嫁給富商男友後，甚少再出現於幕前，外界一直認為她婚後當少奶奶，專心在家中相夫教子。不過，沈卓盈近日於活動表示自己熱愛工作，享受同時兼顧事業與家庭的生活，否認已退出娛樂圈。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【Lest We Forget】國殤紀念日哀悼戰爭亡魂 「記憶的責任永不消失」
今日是國殤紀念日（Remembrance Day），全球多個國家舉行紀念活動，悼念為國捐軀的戰士。在澳洲，總理阿爾巴尼斯說，時光會流逝，但記憶的責任永不消失。在香港，主要紀念活動已於周日（9 日）舉行，但仍有國際學校師生戴上虞美人花，向戰爭亡魂致敬。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 13 小時前