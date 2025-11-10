木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大

木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」小川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！

據日本傳媒《週刊文春》報導，木村心美和水川智大曾於去年同遊韓國，而且木村心美在關西舉辦長笛獨奏會後住進小川智大的公寓，看來戀情十分穩定！

作為木村拓哉與工藤靜香的愛女，網民一直指「很難找到比爸爸年輕時更帥的男友」，而作為動漫《排球少年》粉絲的她，曾回應指「要找到比爸爸年輕時更帥的另一半」，全網笑指「比木村年輕時帥的人根本不存在」！

木村心美現時為長笛演奏家，而小川智大則是日本男排國家隊的自由球員，同時效力「三得利太陽鳥太阪」球隊。男方身高 176 cm，現時被封為「世界最佳自由球員」，更於國家聯賽中摘下一銀一銅被認定為「國家級的排球新星」。

傳媒曾向小川求證戀情，而他保護女友心切而回應「不太談私事，我一句話會影響很多事，不方便多說」。當傳媒問及較輕鬆的話題「在 Cocomi 心裡，你是不是比爸爸更帥？」而他則笑指「哈哈，這個我不知道，我們關係很好」，實在太可愛了！

