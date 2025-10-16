52歲木村拓哉「偶像級體質」靠3招養生法：「芽菜減肥法」，還會晨跑吸收溫柔陽光下的維生素D

52歲的木村拓哉依然魅力不減，無論是主演劇集電影或歌唱事業，他總能以充沛精力驚艷全場。而他的養生之道，就是早睡早起與均衡飲食的健康生活。以下3招木村式養生法，簡單又容易實踐，讓你也能像偶像一樣，散發健康光采，隨時閃耀全場！

1. 晨跑沐浴在陽光下吸收維生素D

木村多次在訪談中提到，早睡早起是他的養生鐵則！他每晚10點前上床，早上6點起床晨跑或做瑜伽，並沐浴在陽光下吸收維生素D，令精神更飽滿。

2. 盡量4點前完成進食

木村的飲食更講究「飲色均衡」，每天五色蔬果、優質蛋白如鮭魚、雞胸肉，少油少糖，他每日僅進食兩餐，晚餐於下午4點前完成，採168間歇性斷食法。飲食以納豆配糙米、蜂蜜及梅乾為主，棄用白糖，改用寡糖等替代品，有助腸道修復與代謝提升。

3. 「芽菜減肥法」降低熱量攝取

木村亦推崇芽菜減肥法，他曾在節目中分享自家製「豬肉芽菜沙律」食譜，將芽菜和生菜灼熟，再加入豬肉和調味料，拌勻即可食用。

芽菜減肥法近年成為非常受歡迎的減肥方法，主因是芽菜不單低熱量、低碳水化合物，並且富含高纖維，還有它充滿嚼勁爽脆的特性，非常適合在減肥期間吃。因此，將芽菜作為代替澱粉類主食的選擇，既能增加飽足感，還可降低熱量攝取，同時達到減肥的效果。

木村拓哉分享自家製「豬肉芽菜沙律」食譜。（網上圖片）

芽菜減肥法成日本大熱瘦身法！實測無痛勁減35磅，男神木村拓哉都靠它減重增肌

