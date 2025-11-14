不老男神木村拓哉53歲生日、海灘半裸照帥炸！兩位女兒曬全家福、逆天顏值超驚人
日本傳奇男神木村拓哉（Takuya Kimura）迎來一個閃閃發光的生日！這位永遠不會老的日劇之王正式邁入53 歲，兩位星二代女兒 Kōki（木村光希） 與 Cocomi（木村心美）也火速在社群上發文送上祝福。
心美曬出小時候一家四口的合照，畫面中木村爸爸依舊氣場全開，笑容中滿是溫柔，而光希與心美也是可愛爆擊、萌翻眾人～
而Kōki則別出心裁放出一系列爸爸的帥照，從近期帥照、到早年的「半裸海灘照」，精壯身材、陽光微笑，一秒喚醒粉絲們的青春回憶，真的是帥到沒天理。53歲的木村拓哉，依然是那個帥氣、幽默、又充滿氣場的「國民男神」。
最後一張全家合照，不得不說、木村一家人完全是神級基因代表！全家顏值無死角、氣質全不同卻又同樣有星味。從木村拓哉的不老魅力，到兩位女兒的國際模特兒氣場，這一家人簡直是日本娛樂圈的「高顏值奇蹟」。
木村拓哉可不只帥，依舊是時尚圈最會進化的傳奇！最近他正式成為眼鏡品牌 OWNDAYS全球代言人，以一身沈穩酷黑造型演繹全新「BACK in BLACK」系列，黑框眼鏡配上他那招牌深邃眼神，誰能抵抗啦！
他受訪時表示：「平常與人見面時，戴著深黑色鏡片交談時多少會有點不自在，不過OWNDAYS的眼鏡就算配戴著也不會讓人覺得失禮，反而讓氣氛更輕鬆。它有許多淺色鏡片與溫和色調的款式，不論是正式場合還是休閒時刻都能搭配使用，我很期待接下來能多多嘗試。」果然連代言都這麼生活派又紳士。
OWNDAYS 這波形象主題「黑框，很可以吧？」，完美呼應木村拓哉的個人魅力—低調、有型、不費力地展現質感，他不只是日本偶像史的傳奇，更是活出成熟風格的代表人物。
