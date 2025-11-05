木村拓哉成為OWNDAYS全球品牌大使！黑框眼鏡「BACK in BLACK」系列帥氣開拍

（圖／品牌提供、翻攝自影片）

太帥氣！木村拓哉最新廣告登場！這次他接下以兼具功能性與時尚感著稱的日本眼鏡品牌 OWNDAYS日本與台灣全球大使一職。這位橫跨影劇、音樂、時尚界的傳奇巨星，以不斷進化的姿態詮釋品牌精神，也將成為OWNDAYS拓展亞洲市場的全新象徵。

黑色眼淚篇：大人的情感深度

OWNDAYS全新廣告中，木村拓哉以簡單幾句旁白，道出以全新品牌主題「進化中的大人」推出廣告〈黑色眼淚〉篇的意境。

影片他以象徵成熟深度的「黑色眼淚」為意象，描繪人隨著年齡增長，所吞噬的憤怒、不安與逞強，也融入了「從容面對人生」的溫度。

（圖／品牌提供、翻攝自影片）

這支20秒短片完全未使用動畫，以真實光影、造型與色調堆疊出沉靜氛圍，呈現眼鏡與日常生活並行進化的姿態。木村拓哉以低沉旁白道出：「所以，黑色最適合大人。」一句話直擊人心。寓意黑色就是大人最該展現的時尚代表色！

影片同步於2025年11月5日正式公開，並於全台OWNDAYS門市與數位平台同步上架。

圖說：OWNDAYS「BACK in BLACK」系列 黑框眼鏡 OB2015G-5A（C1 黑色） / 3,790元（圖／品牌提供）

「BACK in BLACK」系列：黑框，很可以吧？

新廣告中木村拓哉所配戴的即是OWNDAYS最新系列──「BACK in BLACK」。

以品牌標誌色「黑」為主軸，呈現黑框眼鏡的極致質感與優雅線條。無論作為日常配件或時尚造型的點綴，都展現出洗鍊且百搭的成熟氣息。

（圖／品牌提供）

幕後拍攝花絮：不妥協的職人精神

廣告拍攝場景設定於岩石與金屬共構的異空間中，木村拓哉一身黑衣登場，冷冽的眼神中藏著強烈的情感張力。

現場他不斷與導演確認光線與肢體細節，展現「不輕易妥協」的專業態度。

拍攝結束後，他又露出熟悉笑容，現場氣氛瞬間從緊繃轉為溫暖，完美詮釋他眼中「大人的進化」。

（圖／品牌提供）

木村拓哉選擇眼鏡的標準

「眼鏡是生活中的保護者，也是成熟的象徵。」木村表示，OWNDAYS眼鏡給他的第一印象就是「輕盈又無負擔」：「戴上去後不會滑落，長時間配戴也沒有壓力。這樣的貼合感，真的讓人驚訝。」談到多焦點鏡片，他進一步分享：「我們每天的資訊都是從眼睛進入，輸入品質不好，輸出就會出錯。多焦點眼鏡讓我能自然吸收遠近距離資訊，就像一個可靠的夥伴。」他也特別提到：「藍光鏡片對長時間用眼的人來說，是身心的保護者。能守護視力，也穩定心情，真的很重要。」

