木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！

【Now Sports】祖雲達斯怒炒杜陀後，將兩位前意大利國家隊主帥視為他們下任教練人選，並且已經接觸了首選的史巴利堤。周日不敵拉素累積3連敗後，祖雲達斯辭退杜陀，而數小時後，即傳出他們已經和史巴利堤（Luciano Spalletti）展開初步談判。史巴利堤今年6月被意大利足總炒魷，失去國家隊主帥一職後，暫時沒有工作在身，而這個消息傳出後，該隊傳奇門將保方表示支持：「在我看來，史巴利堤在任何一間想保持雄心壯志的大球會任教，都是理想人選。他是一位偉大的教練，也擁有高尚的人格，會是很棒的選擇。」除了史巴利堤，他在意軍的前任文仙尼，也進入祖記的教練人選名單，但據悉除非史巴利堤與球會的談判觸礁，才會考慮這位前曼城領隊。事實上，斑馬軍團上季辭退莫達時，也曾接觸過文仙尼，但雙方當時未能達成協議，部份原因是他向祖記索取一份18個月的合約，但祖記沒有答應。

now.com 體育 ・ 9 小時前