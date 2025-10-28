屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！
調布滑板少年被親戚賣進傑尼斯
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。
87年11月親戚偷偷寄履歴書，他直接進傑尼斯加入スケートボーイズ。粉絲翻舊照笑：「原來キムタク當年還是滑板壞男孩😏」
SMAP出道直接紅翻天
88年4月跟中居、稲垣、森、草彅、香取組SMAP，91年9月9日《Can't Stop!! -LOVING-》出道。
從音樂到綜藝他就是王牌，2016年12月31解散後轉STARTO獨立。X舊粉留言：「解散那天心碎，但キムタク一個人扛傳奇😂」
あすなろ白書眼神殺爆紅
93年《あすなろ白書》演青梅竹馬，94年《若者のすべて》直接爆紅，同年《シュート!》拿石原裕次郎新人賞。業界說他眼神會演，粉絲刷：「那時帥到沒朋友！」
月九10次主演收視保證
96年《ロングバケーション》鋼琴手、97年《ラブジェネレーション》佐倉英雄，月九10次創紀錄。
2000年《ビューティフルライフ》眼科醫生拿放送文化基金賞。X常上熱搜：「キムタク月九=必看，收視破20😍」
HERO與華麗なる一族巔峰
2001年《HERO》検事狂潮，07、14、15年續集全破紀錄。07年《華麗なる一族》萬俠會長兒子拿日刊スポーツ賞。
06年《武士の一分》東京スポーツ賞但辭退アカデミー。粉絲：「HERO的キムタク永遠檢察官神！」
2000年娶工藤靜香超低調
2000年12月5日娶工藤靜香，01年生Cocomi、03年生Kōki,兩女兒都當模特兒。家族超低調，偶爾Instagram秀合照，粉絲回：「キムタク爸比寵女羡慕死了😘」
解散後獨立轉型ソロ歌手
解散後接《A LIFE》（2017）、《BG》（2018、2020）。2019年9月29日廣播宣布ソロ，2020年1月8日《Go with the Flow》回勝利娛樂。X粉絲激動：「第二章超燃！」
2020年代聲優遊戲YouTube
2020年《教場》鬼教官風間，2022續集更紅。2024年1月開YouTube破200萬，分享日常遊戲。2024年《Believe》建築士、《グランメゾン・パリ》廚師。粉絲留言：「YouTubeキムタク像鄰家大叔😂」
信長與宮崎駿聲優聯手
2023年《レジェンド&バタフライ》織田信長，同年聲優《君たちはどう生きるか》勝一。報知電影賞延續熱度。X討論：「信長キムタク霸氣側漏！」
グランメゾンSP與ライブ復活
2024年《グランメゾン東京》SP與鈴木京香玉森重聚。ライブツアー「SEE YOU THERE」Crew盤秒殺。CM日産LIPOVITAN。Instagram粉絲：「ライブ能量滿分聲出解禁更High😎」
2025年計程車司機與教場電影
2025年11月21日山田洋次《TOKYOタクシー》宇佐美浩二與倍賞千恵子合作，預告本編解禁。5月28日三菱UFJ CM。教場電影《教場III（仮）》2026年Netflix+劇場，風間役續推新生徒。粉絲：「鬼教官再戰期待爆表！」
音樂CM與粉絲熱議
2011年《虹の向こうへ》、2013年《哀愁のゴトカット》、2014年《麹町南大会議室》。CM Coke ON、KEIRIN、Rice Force、2025年オープンハウス。粉絲：「キムタクCM總想買單🤩」
社群日常永恆連結
Instagram432萬粉，2025年10月25日フォロワー増452第二。YouTube200萬聊龍珠遊戲。X#教場電影#TOKYOタクシー熱搜，網友：「52歲還這麼拼，平成男神😉」
Japhub小編有話說
木村拓哉從SMAP王牌到ソロ傳奇，52歲還在挑戰計程車人生與教場電影，每步都像他的歌Go with the Flow。
Instagram還在更新日常，2025年《TOKYOタクシー》11月21日上映，保證重溫キムタク魅力😉。想聽誰的八卦？留言告訴小編，下次聊~
