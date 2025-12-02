未來夢都NEXTOPIA 於暹羅百麗宮Siam Paragon震撼登場：打造明日世界的原型

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年12月2日 - 享譽全球的地標級商場暹羅百麗宮 (Siam Paragon)，持續引領潮流，成為旅人們擁有超凡體驗的首選熱點。過去二十年來，暹羅百麗宮積極推動創新零售模式，為泰國締造無數零售與生活風格的成功故事。其最新項目「未來夢都NEXTOPIA：明日世界的原型」，這是一個前所未有的未來世界，由全球創新領袖、商業夥伴、社群、學術機構及創作者共同打造。未來夢都 (NEXTOPIA) 以提升生活質素及締造真正幸福為願景，誠摯邀請每位參與者一同「攜手共創更美好的世界」，彰顯 Siam Piwat 百貨集團作為全球創新推動者、以及泰國創意力量的堅定承諾。





未來夢都 NEXTOPIA：顛覆想像的未來城市

座落於暹羅百麗宮第 5 及 5A 樓層，總面積超過 15,000 平方米，未來夢都(NEXTOPIA) 重新定義城市藍圖，於此匯聚永續發展、創新力量與人本幸福。從建築美學到空氣品質、從消費體驗到生活互動，每一細節皆將抽象理論轉化為易於理解、富啟發性的日常體驗。未來夢都 (NEXTOPIA) 不僅展示零售場域的未來可能，更為全球城市設計勾勒出一幅實踐與想像交織的未來願景。





未來夢都 (NEXTOPIA) 理念奠基於三大核心願景：



面向未來的基礎建設：與領先機構共同開發，將科技、工程及城市見解融入前瞻性的生態系統。 具影響力的社群參與：透過環保團體及社會影響力組織，推動長遠變革。 使命導向的零售場景：集結品牌及中小企業，提供以永續發展與責任為基礎的產品與服務。

未來夢都 (NEXTOPIA) 展現 Siam Piwat 百貨集團對永續發展的堅定承諾。2025年，暹羅百麗宮成為泰國首家透過 MEA UGT1 計劃，採購超過 30% 認證級再生能源的零售集團。同時，未來夢都 (NEXTOPIA) 更榮獲全球健康福祉標準 Fitwel 的二星級認證，開創泰國多租戶零售項目先河。





攜手全球夥伴共建永續未來

未來夢都 (NEXTOPIA) 獲多個國際組織鼎力支持，包括聯合轄下國機構及全球永續發展領域的領導機構，促進跨界合作。逾 50 家來自能源、工程、建材、設計及科技領域的企業共襄盛舉，體現出公私營機構、學界與社群攜手合作所帶來的前所未有影響力，加速世界邁向更美好的未來。學術界亦扮演關鍵角色，引領研究進程，並將科學見解轉化為實際應用，使未來夢都 (NEXTOPIA) 始終站在科技挑戰與全球議題的時代最前線。





永續創新搭配綜合基礎設施



未來夢都 (NEXTOPIA) 開創全球先河，成為首個將前瞻性永續發展技術、創意共創及即時環境效能整合於一體的零售熱點。其重點特色包括潔淨能源平台、新一代冷卻系統、低排放環保建材的空氣品質管理系統，致力減低環境影響，同時提升用戶舒適度。場內更設有再生能源設施，並配備智能系統，實時監測空氣與能源效能。場內所用建材均為可回收、確保低揮發性及環保安全。



藝術與建築美學則進一步昇華場域意境。以回收材料打造的裝置藝術，如生命之樹、螺旋構造，以及森林與海洋樹冠，進一步展現未來夢都 (NEXTOPIA) 融合可持續理念與創意美學的願景。





The Globe：重新審視地球的全新視角

坐落於未來夢都 (NEXTOPIA) 核心的「The Globe」，是一項沉浸式互動裝置，匯集來自全球地球科學權威機構的即時數據，動態展現氣候脈動、環境變化與地球資訊。裝置內設有數碼儀表板，精確展示未來夢都 (NEXTOPIA) 在資源運用、再生能源及減少廢棄物方面的表現，讓訪客了解因自身參與所帶來的可量化影響。





趣味互動深植永續理念

未來夢都 (NEXTOPIA) 將永續發展的理念轉化為充滿樂趣的互動體驗。亮點包括室內垂直農場，讓訪客親手種植及收成農作物；透過擴增實境望遠鏡，探索科技與創新的多重維度；以及互動區域，讓身體的律動轉化為可再生能源。未來夢都 (NEXTOPIA) 的吉祥物加入更為體驗添上一抹童趣與情感連結，尤其受到小朋友與家庭的喜愛，讓永續理念變得生動而貼心。



此外，未來夢都 (NEXTOPIA) 更進一步延伸至數碼空間，透過 ONESIAM 超級應用程式的「NEXTOPIA World」，使用者可穿梭各大展區、細讀背後故事、參與任務，並賺取「綠色點數」(Green Points)，實現線上線下的永續生活方式。





一個學習、交流與產生影響的平台

未來夢都 (NEXTOPIA) 定期舉辦由永續發展專家、企業家及創意專業人士主持的工作坊、展覽及講座。場內設有「社群空間」(Community Room)，作為開放式共享工作及市民參與的中心。在「全球覺醒」的使命引導下，EXTOPIA 與多個關注環境、社會平等、動物福利及社區發展的機構合作，展現共同使命驅動下的集體行動力，以及公民參與所能產生的積極改變。



來自不同背景的創作者、創新者與敘事者亦加入「NEXTOPIA 之友」行列，透過對話交流、故事分享及參與式互動，傳遞知識與靈感，進一步推動計劃的整體願景。





一個為有志創新者打造的平台

未來夢都 (NEXTOPIA) 是一個為有志於為地球與人類建構福祉的創業者平台。秉持「永續、平等與共融」為核心理念，場內零售品牌精心呈現具有創意思維與社會責任的產品與服務。每一次的到訪，都是對這種信念的實踐：價值源自參與、共同承擔責任，以及為更美好未來所付出的具體行動。





ECOTOPIA：打造綠色創新的生態系統

ECOTOPIA 精選各種類別的永續產品，並榮獲「亞洲 20 大最酷零售商」殊榮。多個永續產品品牌及創意單位進駐此一生態系統，共同推廣循環經濟理念與社群福祉的創新產品。



場內亦設有寵物友善專區，包括專屬零售體驗及專業獸醫服務，迎合現代寵物家庭的全面需求。





為永續餐飲樹立全新標準

未來夢都 (NEXTOPIA) 的餐飲概念以負責任的方式營運，強調減少廢棄物、負責任採購，並使用乾淨能源。菜單選用本地供應商的食材。訪客可享用多款國際及泰式美食，部分咖啡店更聘用弱勢社群。



位於 4 樓的 EATELIER，是曼谷首間融合飲食、音樂、文化與藝術的共創式休閒體驗空間。





暹羅百麗宮(Siam Paragon)邁向全新篇章

未來夢都 (NEXTOPIA) 象徵著 暹羅百麗宮 (Siam Paragon) 二十年歷程中最具意義的一次蛻變，與舉世聞名、堪稱全球最先進室內主題樂園之一的 MELAND 並駕齊驅。隨著商場邁向新的十年，未來夢都 (NEXTOPIA) 不僅展現其作為零售創新領航者的遠見，更進一步鞏固其在全球旅客心中的旗艦地位。





