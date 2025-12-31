未懼大陸軍演 日兩郵輪號抵台跨年

【on.cc東網專訊】解放軍圍台軍演之際，台灣周二（30日）大量航班取消，受影響旅客人數逾10萬人。不過，日本兩艘郵輪飛鳥2號和日本丸未懼軍演，仍按既定行程抵達台灣，共搭載逾千名國際旅客，準備在高雄、基隆跨年。

台媒引述郵輪資訊網指，飛鳥2號從日本神戶港出發，周一（29日）上午9時抵達基隆港，同日下午5時離港，沿台灣海峽南下，周二上午11時許停靠高雄港旅運中心，留在高雄過夜並跨年，預計下月1日凌晨1時啟程返回神戶。日本丸則在大陸宣布圍台軍演後，周一晚仍從日本沖繩縣石垣島出發，周二上午8時抵達宜蘭縣蘇澳港，其後轉往基隆港，周三（31日）上午7時左右抵達，並在基隆跨年，預計下月1日下午3時前往日本橫濱。

台灣海巡署副署長謝慶欽表示，大陸周二軍演期間，台灣岸際偵獲9艘權宜輪，其中一艘正在航行，其餘在台南、高雄泊區準備申請進港。他在記者會上另公布海巡艦艇以中英文廣播應對大陸海警船的畫面，希望避免大陸海警船誤判形勢，並破除其認知作戰。

