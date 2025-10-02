未按時支付約3萬元工資 億生物流公司及董事被判罰款6萬元

公司及董事在屯門裁判法院承認控罪，被判罰款共6萬元。(資料圖片)

億生物流（香港）有限公司及其董事違反《僱傭條例》的規定，沒有在僱傭合約終止後七天內，向一名僱員支付合共約2.9萬元的工資，公司及董事在屯門裁判法院承認控罪，被判罰款共6萬元。

勞工處強調，有關裁決結果向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，有責任遵從《僱傭條例》的規定，於法定期限內發放工資予僱員。勞工處重申，不會容忍有關違法行為，並會嚴厲執法，保障僱員法定權益。



