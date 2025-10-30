未獲同意即構成性侵 法國通過新法重新定義性暴力

五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 3 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 2 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 4 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
兼職炒樓 大圍代理兩度快閃短炒 3個月賺近100萬!
樓市撤辣後，短炒之風再現地產市場。大圍區一名前線地產代理，短短3個月內兩度入市「快閃」獲利。最新一宗成交為沙田花園城1期2座雅芳苑頂層單位（實用面積301平方呎，原則一房改兩房，連約250平方呎天台），剛以368萬元售出，呎價12,226元，屬市價水平。閱讀更多：代理親自落場炒樓｜持屯門居屋單位7個月 簡單執修期內賺近一球！太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成據了解，單位由一名陳姓人士持有，姓名與區內代理相符，料為同一人。該代理於今年7月下旬以318萬元購入，當時以低市價約9%入市，隨即以390萬元放盤，最終減價至368萬元沽出，持貨約3個月，賬面仍賺50萬元，回報15.7%。該名代理去年11月亦曾以288.1萬元買入鄰近翠華花園C座中層2室（實用271平方呎），至今年7月中以330萬元沽出，賬面賺41.9萬元，回報14.5%。即短短3個月內，已兩度成功短炒，合共賺取91.9萬元。除了大圍外，「炒家樂園」荃灣中心亦錄得新一宗短炒個案。18座濟南樓高層E室（實用329平方呎，一房），今年8月下旬以309萬元購入，持貨不足兩個月，近日以325萬元售出，賺16萬元，升幅5.28Hse.com ・ 6 小時前
蝕讓之城｜比華利山別墅放盤多年無人吼 腰斬叫價後即有承接 原業主蝕千萬離場 打破屋苑本年度蝕讓紀錄
比華利山別墅新近錄得2,040實呎獨立屋連3車位以$1,670萬沽出，實用呎價約$8,186，再現居屋價。閱讀更多：豪宅比華利山別墅呎價平過居屋！ 點解「明星屋苑」慘淪「蝕讓之城」！？大埔比華利山別墅呎價平過居屋 業主長揸18年勁蝕1007萬！美聯物業黃國清表示，成交單位為大埔比華利山別墅温沙道單號屋，實用面積為2,040平方呎，屬5房設計，向東北，附3個車位。據悉，單位數年前以$3,200萬放售，至近日下調叫價至$1,670萬，不足48小時，即獲外區家庭客以$1,670萬承接，實用呎價約$8,186。資料顯示，原業主2011年以$2,824萬購入單位，持貨14年，帳面損手$1,154萬，或逾4成。比華利山別墅蝕讓消息一浪接一浪，事實上屋苑早以被冠以「蝕讓之城」的稱號。統計屋苑由2023年至今，錄得約36宗交投，其中多達28宗屬蝕讓轉手個案，蝕讓比例高達77%。有部分單位的成交價甚至跌回接近20年前的水平，令人咋舌。近期，一宗比華利山成交個案呎價比同區居屋更低。一幢位於1期翠樺道的雙號屋以1,568萬元售出，呎價僅8,244元，比同區32年樓齡的居屋怡雅苑，近期平均成交呎價約9,46328Hse.com ・ 2 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
川習會落幕 川普稱中國將大量採購美國黃豆
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在與中國國家主席習近平會談後，中方已同意採購「大量」美國黃豆及其他農產品。法新社 ・ 1 小時前
近7場輸6場 史洛：不是利物浦水平
【Now Sports】利物浦剛在英格蘭聯賽盃排弱陣情況下，以0:3被水晶宮大敗，是近7場比賽輸6場，領隊史洛賽後為自己的用人安排解話......與上輪英超兵敗賓福特的正選陣容相比，紅軍是役共作出10個調動，前線由長任後備的費達歷高基艾沙掛帥，主將諸如雲迪克及沙拿甚至沒列入大軍名單。「7場輸6場不是利物浦的水平。」領隊史洛賽後表示用人是受到頻密賽序及陣容所限：「如果你看接下來的一星期，這將是對我們、所有人及球會重大的一個星期。愈多球員可候命就愈好。」紅軍下輪聯賽是周末英超主場鬥阿士東維拉，然後是下周二歐聯迎擊皇家馬德里。若再數下去，是下月9日英超作客鬥曼城。「我只是讓過去一周出場時間較多的球員休息，就得到這麼樣的陣容。眼見重要的一周來臨，對我而言，這是我認為最佳的（用人）選擇。」史洛續說：「我們的陣容，也許不如人們所想像般鼎盛。」now.com 體育 ・ 7 小時前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 20 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 1 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前