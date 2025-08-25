《未知的首爾》給感到生活累了的你來看，關於人生尋找自我的療癒金句：我們都是為了生活才工作

韓劇《未知的首爾》於tvN播出，同步登陸Netflix，播出後成為熱門劇Top10，不只因為朴寶英的突破雙胞胎姐妹一人分飾兩角的演出，更甚是劇集內容也很引起共鳴。當中關於生活的對白句子，很切身戳心，也許給你在累人的生活當中來點療癒感。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

《未知的首爾》劇照

《未知的首爾》劇照

《未知的首爾》主演包括朴寶英、朴珍榮及劉慶秀。劇情聚焦一對外貌相似卻性格迥異的雙胞胎姐妹（同為朴寶英飾演）——柳未知與柳未來，因意外交換身份，展開一段關於自我發現與愛情的感人旅程。未知曾是短跑新星，因傷退役後自由不羈；未來則是穩重企業精英。兩人通過互換生活，逐漸理解彼此並尋找真我。

《未知的首爾》劇照

《未知的首爾》劇照

《未知的首爾》劇照

朴寶英一人分飾兩角的精湛演技備受讚譽，欣賞朴寶英的演技之餘，也來看看劇中8大戳心、療癒的金句吧！

《未知的首爾》金句1：人生哪有十全十美？都是在勉強堅持罷了。

《未知的首爾》金句2：有些事只有在犯錯之後，才會真正明白。

《未知的首爾》金句3：沒人是因為公司適合自己去上班的，我們都是為了生活才工作。

《未知的首爾》金句4：這世界上根本沒有完美的時機，沒什麼事是完美的。

《未知的首爾》劇照

《未知的首爾》金句5：昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知。

《未知的首爾》金句6：為了活下去所做的努力，都是一種勇敢。

《未知的首爾》金句7：直到我以別人的身分生活，我才發現最大的敵人其實是自己。

《未知的首爾》金句8：被你視為弱點的東西，恰恰讓你變得更強大。

30年前的6.16是《Before Sunrise》Jesse與Celine在火車相遇的一天，浪漫經典愛情金句看回還是令人有心跳感覺

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

《史迪仔》電影關於友情與親情的金句：Ohana即係一家人，即係無人會比人留低同被遺忘

職場｜「為什麼上班要準時，下班就不能準時？」韓劇《機智住院醫生生活》殘酷卻真實的社畜人生金句

《比天堂還美麗》Netflix熱播奇幻愛情韓劇，從80歲與30歲的愛情故事學習感情課題金句：在幸福記憶中也隱藏著悲傷與難過