拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
《未知的首爾》給感到生活累了的你來看，關於人生尋找自我的療癒金句：我們都是為了生活才工作
韓劇《未知的首爾》於tvN播出，同步登陸Netflix，播出後成為熱門劇Top10，不只因為朴寶英的突破雙胞胎姐妹一人分飾兩角的演出，更甚是劇集內容也很引起共鳴。當中關於生活的對白句子，很切身戳心，也許給你在累人的生活當中來點療癒感。
《未知的首爾》主演包括朴寶英、朴珍榮及劉慶秀。劇情聚焦一對外貌相似卻性格迥異的雙胞胎姐妹（同為朴寶英飾演）——柳未知與柳未來，因意外交換身份，展開一段關於自我發現與愛情的感人旅程。未知曾是短跑新星，因傷退役後自由不羈；未來則是穩重企業精英。兩人通過互換生活，逐漸理解彼此並尋找真我。
朴寶英一人分飾兩角的精湛演技備受讚譽，欣賞朴寶英的演技之餘，也來看看劇中8大戳心、療癒的金句吧！
《未知的首爾》金句1：人生哪有十全十美？都是在勉強堅持罷了。
《未知的首爾》金句2：有些事只有在犯錯之後，才會真正明白。
《未知的首爾》金句3：沒人是因為公司適合自己去上班的，我們都是為了生活才工作。
《未知的首爾》金句4：這世界上根本沒有完美的時機，沒什麼事是完美的。
《未知的首爾》金句5：昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知。
《未知的首爾》金句6：為了活下去所做的努力，都是一種勇敢。
《未知的首爾》金句7：直到我以別人的身分生活，我才發現最大的敵人其實是自己。
《未知的首爾》金句8：被你視為弱點的東西，恰恰讓你變得更強大。
