失眠點算好？3個安眠藥以外的安睡提案：60秒入睡的478呼吸法、睡前拉筋法！同場加映3個安睡好物

都市人日常生活忙碌，不多不少也會壓力，導致晚上難以入睡，這樣容易造成惡性循環，除了影響工作、學習外，還會令人造成情緒波動。其實，想安然入睡也不用依賴安眠藥，不妨看看編輯推介3個改善失眠的方法，當中的478呼吸法更號稱可以在60秒內入睡！

改善失眠方法1：478呼吸法

「478呼吸法」是哈佛大學醫學博士Dr Andrew Weil提倡的睡前呼吸法，在網上瘋傳，呼吸法非常簡單又有效，有網友更說做了之後可在1分鐘內瞬間熟睡！以下步驟，連續做4次以上，為之一個完整呼吸法。博士又建議，失眠人士每天做「4-7-8」呼吸法兩次（每次做4個循環），做足六至八星期便能改善失眠問題，60秒即可入睡。

步驟1：用鼻吸氣4秒

步驟2：閉氣7秒

步驟3：邊用嘴呼氣邊發出「呼」聲音8秒

貼士1：多練習可以令呼吸更深更長，效果更佳。

貼士2：如果擔心不能準確地維持4秒吸氣、7秒閉氣和8秒呼氣，毋須緊張，也無須用計時器計時，Andrew Weil博士指最重要是維持吸氣、閉氣、呼氣的比例為「4:7:8」，實際用上幾多時間不重要。

改善失眠方法2：睡前拉筋法

肌肉長期繃緊，也會令人難以入睡。睡前抽10分鐘拉拉筋，可以選擇一些紓緩和伸展背部的動作，例如嬰孩式、駱駝式等，令身體放鬆，也有助提升睡眠質素。

改善失眠方法3：避用電子產品

都市人習慣無時無刻手機不離身，避用電子產品可能對很多人來說會很困難。但電子屏幕的光，會令身體以為仍在白天，抑制褪黑激素的釋放，因此難以入睡。所以，至少在臨睡的一小時不要接觸電子產品，把手機調較至「飛航模式」或索性關機減少輻射，手機也最好遠離床頭，這些小習慣都會令你睡得更好。

改善失眠好物推介

除了跟隨上述方法外，也有不少品牌推出專為安睡而設的產品如香薰、枕頭噴霧、沐浴油等等。

改善失眠好物1：Aromatherapy Associates 晚間舒緩沐浴油

晚間舒緩沐浴油主要以岩蘭草、羅馬洋甘菊、檀香揉出沈穩的木質調，舒緩現代人因忙碌而疲倦的身心靈。由於持香度高，不僅可以作為香水外出使用；如果有不容易入睡的困擾，也可以於手腕內側塗一點舒緩情緒並培養睡意。

改善失眠好物2：The Body Shop 酣睡薰衣草香根草潤膚乳

加入天然的薰衣草和香根草精油，97%天然成分。蘊含社群公平貿易的乳木果、巴西果仁油及橄欖油，毫不黏膩、質感輕盈，肌膚可迅速吸收。

改善失眠好物3：Rituals香枕噴霧

就寢時，以香枕噴霧噴灑床單、枕頭等床上用品，淡淡的薰衣草及聖木草本香氣有助鎮靜身心，輕柔地進入夢鄉，整夜安眠。

