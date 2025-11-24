未能防止哈瑪斯突襲 以色列將領遭撤職、軍官被處分

（法新社耶路撒冷24日電） 以色列軍方宣布將3位將領撤職，並對數名高階軍官採取紀律處分，因為他們未能防止巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）在2023年10月對以色列發動該國史上最致命的攻擊。

儘管面對民眾強烈要求，以色列政府在成立國家調查委員會一事上遲未採取行動，不過以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）兩週前已要求進行「系統性調查」。

被撤職的將領包括3位師級指揮官，其中一人當時擔任軍事情報首長。

廣告 廣告

軍方昨天公布的聲明表示，這3人對武裝部隊未能防止哈瑪斯從加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊負有責任。而這3人之前都已請辭。

軍方也宣布對海軍及空軍首長採取紀律處分，另外還對4位將領及數名高階軍官採取行動。