未資助工商界應用AI 當局指新一輪先導計劃本年度內諮詢立會

【on.cc東網專訊】政府近年大力發展創科。有議員關注，當局未有就工商界應用人工智能(AI)提供受惠資助，認為可以提供專門資助計劃給予業界誘因使用AI，提升競爭力。當局指，現時所有基金重點扶持的板塊都有將AI和機械人放在突出、重要地位，政府會和業界多溝通。

創新科技及工業局局長孫東今日(21日)在立法會回應議員質詢時表示，政府一直透過創新科技基金，協助傳統產業邁向數碼化轉型及智能升級，截至去年年底累計批出超過14億港元資助；又資助超過305個總額約10億港元的AI相關項目。他說數碼轉型先導計劃，會加入AI及網絡安全數碼方案，新一輪資助範圍及執行細節，會在本年度內諮詢立法會。另外，政府人工智能效能提升組目標是，在2026年內推出涵蓋100個政務環節的AI根據，並在2027年底前增至不少於200個。

提出質詢的紡織及製衣業界議員陳祖恒關注，如何用好公營機構及研發與中心的創新能力和資源，將AI加到傳統優勢產業，用AI增加競爭力、減低營運成本。工業界(第二)議員吳永嘉關注，當局至今未有就工商界應用AI提供受惠資助，關注能否參考BUD企業支援計劃，推出專門資助讓企業有誘因使用AI，增加競爭力。

孫東說政府即將推出制造業及生產線升級支援先導計劃，鼓勵傳統企業用AI升級。他說政府新型工業資助計劃，有使用AI改善生產流程，現時所有基金重點扶持的板塊都有將AI和機械人放在突出、重要地位，政府會和業界多溝通。

科技創新界議員邱達根認為，更重要的是建立AI數據集群，才能培養本地產品，關注當局會否建立平台。孫東說現時網站數據開放平台的數據閘已經涵蓋20個領域，有超過110個局和部門及公營機構提供相關數據，現時已開放5,600個數據閘，去年下載次數超過850億次。他說下一步是用好珍貴數字資源，轉化為AI發展動力，政府有推出一係列措施。

