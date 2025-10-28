未阻印度人車上吃手抓飯惹爭議 深圳地鐵否認雙標

【on.cc東網專訊】內地有多名印度人在廣東深圳地鐵車廂內吃手抓飯，由於未有人阻止，網民質疑執法雙重標準。深圳地鐵周一（27日）回應時強調會一視同仁，只是巡查人員當時沒看見；又稱之後會加強管理及培訓，事情已處理，也會發相關通告。

事發於上周六（25日），深圳有網民在福田區地鐵線路上，發現有數名印度人在地鐵上吃手抓飯，吃着吃着還往身上擦，又用手去抓扶手。該網民看不下去，拍下情況並放到網上，指當時有安全巡視員過來，搖了搖頭沒阻止就走了。相關話題登上熱搜，引發爭議。

廣告 廣告

深圳地鐵回應指，依據《深圳市城市軌道交通運營管理辦法》第33條中第12條規定，禁止在車站付費區及列車內飲食，但嬰兒飲食除外；對於印度人在列車上吃手抓飯問題，會進行登記反饋。地鐵方面強調，對所有乘客都一視同仁不會區別對待，當天巡查時安全員並未發現異常，可能是在巡查其他車廂時乘客才開始吃東西。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】